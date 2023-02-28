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Haberler Galeri EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 28 Şubat EYT staj ve çıraklık sigortası Meclis'ten geçecek mi?

EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 28 Şubat EYT staj ve çıraklık sigortası Meclis'ten geçecek mi?

"EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi yasalaşma tarihi belli oldu. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlara emeklilik hakkı sağlayacak olan EYT düzenlemesi 28 Şubat Salı bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki, EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 28 Şubat EYT staj ve çıraklık sigortası Meclis'ten geçecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 16:21
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EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 28 Şubat EYT staj ve çıraklık sigortası Meclis’ten geçecek mi?

"EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 28 Şubat EYT staj ve çıraklık sigortası Meclis'ten geçecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi, 28 Şubat yani bugün Meclis'e geliyor. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemenin Genel Kurul'da oylandıktan sonra yasalaşarak Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Peki, EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 28 Şubat EYT staj ve çıraklık sigortası Meclis'ten geçecek mi?

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EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 28 Şubat EYT staj ve çıraklık sigortası Meclis’ten geçecek mi?

MECLİS AÇILIYOR: İLK GÜNDEM MADDESİ EYT!

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan kanun teklifinde yasalaşma tarihi belli oldu. Kahramanmaraş depremi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü yani bugün açılıyor.

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EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 28 Şubat EYT staj ve çıraklık sigortası Meclis’ten geçecek mi?

EYT düzenlemesi için kanun teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren ve yaş şartı olmadan emeklilik hakkı verecek EYT yasası oylandıktan sonra yasalaşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Ardından söz konusu yasa, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 28 Şubat EYT staj ve çıraklık sigortası Meclis’ten geçecek mi?

"EYT NE ZAMAN ÇIKACAK" SORUSU YANIT BULDU

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş EYT'nin yasalaşma tarihini açıkladı.

Elitaş yaptığı açıklamada, "4 Maddelik kanun teklifi, eğer siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa, salı günü kanun teklifini bitirebiliriz. Hemen genel üzerindeki yaptığımız görüşmelerle bunu değerlendirebiliriz. Ama kanun temel kanun olmadığından normal şartlar altında genel kurulda 12-13 saatlik bir çalışma ile sabaha karşı bitme durumu olur ki, o zaman Çarşamba günü nihayete erer diye düşünüyorum." diye konuştu.

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EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 28 Şubat EYT staj ve çıraklık sigortası Meclis’ten geçecek mi?

EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

EYT yasasının 28 Şubat tarihinde gündeme gelmesi ve Genel Kurul'da oylanıp 1 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yine Mart ayının ilk günlerinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.