28 Şubat 2023, Salı
EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 28 Şubat EYT staj ve çıraklık sigortası Meclis'ten geçecek mi?
"EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi yasalaşma tarihi belli oldu. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlara emeklilik hakkı sağlayacak olan EYT düzenlemesi 28 Şubat Salı bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki, EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 28 Şubat EYT staj ve çıraklık sigortası Meclis'ten geçecek mi?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 16:21
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