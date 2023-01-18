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MEB TYP alımları ne zaman, açıklama geldi mi? MEB TYP personel alım tarihleri açıklandı mı?

"MEB TYP alımları ne zaman, açıklama geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ile istihdama katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İŞKUR TYP programı aracılığıyla alımlar yapıyor. Peki, MEB TYP alımları ne zaman, açıklama geldi mi? MEB TYP personel alım tarihleri açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 17:58
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MEB TYP alımları ne zaman, açıklama geldi mi? MEB TYP personel alım tarihleri açıklandı mı?

"MEB TYP alımları ne zaman, açıklama geldi mi? MEB TYP personel alım tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR TYP başvuruları ve takvimi yeni yılla birlikte detaylar da merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) doğrultusunda okullarda personel alımı için araştırmalar yoğunlaştı. Peki, MEB TYP alımları ne zaman, açıklama geldi mi? MEB TYP personel alım tarihleri açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB TYP alımları ne zaman, açıklama geldi mi? MEB TYP personel alım tarihleri açıklandı mı?

TYP 2023 OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak destek personeliyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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MEB TYP alımları ne zaman, açıklama geldi mi? MEB TYP personel alım tarihleri açıklandı mı?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

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MEB TYP alımları ne zaman, açıklama geldi mi? MEB TYP personel alım tarihleri açıklandı mı?

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

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MEB TYP alımları ne zaman, açıklama geldi mi? MEB TYP personel alım tarihleri açıklandı mı?

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)