18 Ocak 2023, Çarşamba
MEB TYP alımları ne zaman, açıklama geldi mi? MEB TYP personel alım tarihleri açıklandı mı?
"MEB TYP alımları ne zaman, açıklama geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ile istihdama katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İŞKUR TYP programı aracılığıyla alımlar yapıyor. Peki, MEB TYP alımları ne zaman, açıklama geldi mi? MEB TYP personel alım tarihleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.01.2023 17:58
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