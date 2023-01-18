18 Ocak 2023, Çarşamba
Çarşı ve Mahalle Bekçisi 2023 alım ilanı yayımlandı! En az lise mezunları e-Devletten başvurabilir: İşte 1.250 bekçi alımı için aranan şartlar
Bekçi alımı için son dakika açıklaması geldi. 26 ilde gerçekleşecek alımlar ile 1.250 personel alımı yapılacak. Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Alınacak personel sayısında İstanbul listenin başında yer alıyor. Adaylar, "Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanıyor. Peki, Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri neler? İşte alımlar için detaylar...
Giriş Tarihi: 18.01.2023 18:31 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 18:31
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