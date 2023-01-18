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Haberler Galeri Çarşı ve Mahalle Bekçisi 2023 alım ilanı yayımlandı! En az lise mezunları e-Devletten başvurabilir: İşte 1.250 bekçi alımı için aranan şartlar

Çarşı ve Mahalle Bekçisi 2023 alım ilanı yayımlandı! En az lise mezunları e-Devletten başvurabilir: İşte 1.250 bekçi alımı için aranan şartlar

Bekçi alımı için son dakika açıklaması geldi. 26 ilde gerçekleşecek alımlar ile 1.250 personel alımı yapılacak. Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Alınacak personel sayısında İstanbul listenin başında yer alıyor. Adaylar, "Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanıyor. Peki, Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri neler? İşte alımlar için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 18:31 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 18:31
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Çarşı ve Mahalle Bekçisi 2023 alım ilanı yayımlandı! En az lise mezunları e-Devletten başvurabilir: İşte 1.250 bekçi alımı için aranan şartlar

SON DAKİKA! Çarşı ve Mahalle Bekçisi 2023 alım ilanı yayımlandı. En az lise mezunları e-Devletten başvurabilir. 1.250 bekçi alımı için aranan şartlar kısa sürede en çok sorgulanan konular arasında yer almayı başardı. Gelen son dakika açıklamasına göre; 26 ilde 1.250 bekçi alımı gerçekleştirilecek. Duyuru sonrasında başvuru yapmak isteyen adaylar konu hakkında detayları merak ediyor. İşte, 1.250 mahalle ve çarşı bekçi alımları için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çarşı ve Mahalle Bekçisi 2023 alım ilanı yayımlandı! En az lise mezunları e-Devletten başvurabilir: İşte 1.250 bekçi alımı için aranan şartlar

26 ilimizde istihdam edilmek üzere 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacaktır.

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Çarşı ve Mahalle Bekçisi 2023 alım ilanı yayımlandı! En az lise mezunları e-Devletten başvurabilir: İşte 1.250 bekçi alımı için aranan şartlar

BEKÇİ ALIM YERLERİ

İSTANBUL, İZMİR, TEKİRDAĞ, MUĞLA, VAN, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, EDİRNE, ISPARTA, TUNCELİ, IĞDIR, YALOVA, ARDAHAN, MARDİN, SİİRT, HAKKARİ, ŞIRNAK, AĞRI, ÇANKIRI, ÇANAKKALE, NEVŞEHİR, AKSARAY, YOZGAT, BİTLİS, ERZİNCAN, KİLİS

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Çarşı ve Mahalle Bekçisi 2023 alım ilanı yayımlandı! En az lise mezunları e-Devletten başvurabilir: İşte 1.250 bekçi alımı için aranan şartlar

2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

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Çarşı ve Mahalle Bekçisi 2023 alım ilanı yayımlandı! En az lise mezunları e-Devletten başvurabilir: İşte 1.250 bekçi alımı için aranan şartlar

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,