HaberlerGaleriMEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül'den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...
MEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül'den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...
Okulların açılmasına kısa bir süre kala, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan son dakika açıklaması büyük ilgi uyandırdı. Açıklamanın ardından uygulamanın detayları da paylaşıldı. Bu yeni karar, 81 ilde geçerli olacak ve özellikle öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Okullarda uygulanacak detaylar, eğitim camiası ve veliler için büyük bir öneme sahip. Öğrenci ve veliler, bu gelişmeleri dikkatle inceleyerek yeni eğitim dönemine hazırlıklarını sürdürüyor. İşte açıklamanın detayları!