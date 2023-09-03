MEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül’den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

Tekin şunları söyledi: Çok çalışmak belki her şeyi çözmeyebilir ama çok çalışmak bir arzuyu, bir isteği ortaya koyar: "Biz zamanımızdan, emeğimizden fedakârlık ederek bir şeyler yapmak istiyoruz." arzusunu ortaya koyuyor. Yorulmayı, yorgun hissetmeyi bilmeyeceğiz. Amatör bir ruhla profesyonelce hareket edeceğiz.