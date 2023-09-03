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Haberler Galeri MEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül'den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

MEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül'den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan son dakika açıklaması büyük ilgi uyandırdı. Açıklamanın ardından uygulamanın detayları da paylaşıldı. Bu yeni karar, 81 ilde geçerli olacak ve özellikle öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Okullarda uygulanacak detaylar, eğitim camiası ve veliler için büyük bir öneme sahip. Öğrenci ve veliler, bu gelişmeleri dikkatle inceleyerek yeni eğitim dönemine hazırlıklarını sürdürüyor. İşte açıklamanın detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023 13:07
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MEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül’den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Okulların açılmasına kısa bir süre kala, veli ve öğrencileri yakından ilgilendiren gelişmeler son dakika olarak duyuruldu. Bu açıklamalarla yeni dönemde uygulanacak detaylar da belirlendi. Öğrenciler ve veliler Bakan Tekin'in açıklamalarını yakından takip ediyor ve yeni eğitim dönemine hazırlıklarını bu doğrultuda sürdürüyor. İşte konu hakkında gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül’den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

Millî Eğitim Bakanı Tekin, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce okul ve kurumlardaki eksiklikleri giderip eğitim dönemine olabildiğince sorunsuz girebilmek için tüm yöneticilerle istişare etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek mesai kavramı olmadan gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.

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MEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül’den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

Tekin şunları söyledi: Çok çalışmak belki her şeyi çözmeyebilir ama çok çalışmak bir arzuyu, bir isteği ortaya koyar: "Biz zamanımızdan, emeğimizden fedakârlık ederek bir şeyler yapmak istiyoruz." arzusunu ortaya koyuyor. Yorulmayı, yorgun hissetmeyi bilmeyeceğiz. Amatör bir ruhla profesyonelce hareket edeceğiz.

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MEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül’den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

Tüm yöneticilerden mütevazı, alçak gönüllü olmalarını isteyen Bakan Tekin, oturduğu koltuktan güç alan değil; koltuğuna itibar katan birer yönetici olmaları gerektiğini söyledi.

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MEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül’den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

Tekin, yöneticilerden öğretmen ve veli olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarına karşı iletişime açık ve ulaşılabilir olmalarını istedi.