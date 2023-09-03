En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3600 ek gösterge, tazminat, aile yardımı… İşte memur ve memur emeklilerinin kazanımları

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca alınan toplu sözleşme kararlarına göre memur ve memur emeklilerine yapılacak kümülatif zam oranı 2024 için yüzde 26,50, 2025 için yüzde 11,30 olacak. En düşük memur maaşı 1 Ocak 2024'te yüzde 46,81'lik artışla 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek. Memur ve memur emeklilerine, 2024 ve 2025'teki zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı zammı yapılacak. İşte tüm detaylar...

AA Giriş Tarihi: 03.09.2023 19:19 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 19:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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