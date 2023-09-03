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Haberler Galeri En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3600 ek gösterge, tazminat, aile yardımı… İşte memur ve memur emeklilerinin kazanımları

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3600 ek gösterge, tazminat, aile yardımı… İşte memur ve memur emeklilerinin kazanımları

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca alınan toplu sözleşme kararlarına göre memur ve memur emeklilerine yapılacak kümülatif zam oranı 2024 için yüzde 26,50, 2025 için yüzde 11,30 olacak. En düşük memur maaşı 1 Ocak 2024'te yüzde 46,81'lik artışla 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek. Memur ve memur emeklilerine, 2024 ve 2025'teki zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı zammı yapılacak. İşte tüm detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 03.09.2023 19:19 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 19:27
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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3600 ek gösterge, tazminat, aile yardımı… İşte memur ve memur emeklilerinin kazanımları

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), memurlara yapılacak zamla, en düşük memur maaşının 1 Ocak 2024'teki yüzde 46,81'lik artışla 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükseleceğini bildirdi.

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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3600 ek gösterge, tazminat, aile yardımı… İşte memur ve memur emeklilerinin kazanımları

Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca belirlenen 2024-2025'i kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Kararları'nı yazılı açıklamayla duyurdu.

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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3600 ek gösterge, tazminat, aile yardımı… İşte memur ve memur emeklilerinin kazanımları

Buna göre, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde, 2024 için yapılacak yüzde 15+10'luk zamla yıllık kümülatif yüzde 26,50, 2025 için yapılacak yüzde 6+5'lik zamla yıllık kümülatif yüzde 11,30'luk artış yaşanacak. İki yıllık zam oranı, enflasyon farkı hariç, kümülatif yüzde 40,79 olacak.

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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3600 ek gösterge, tazminat, aile yardımı… İşte memur ve memur emeklilerinin kazanımları

Memur ve memur emeklilerine, 2024 ve 2025'teki zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı zammı yapılacak.

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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 3600 ek gösterge, tazminat, aile yardımı… İşte memur ve memur emeklilerinin kazanımları

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA YÜZDE 46,81 ARTIŞ

Evli ve iki çocuklu memur baz alınarak yapılan hesaplamaya göre en düşük maaş, öngörülen yüzde 15'lik zam, enflasyon farkı, toplu sözleşme ikramiyesi ve aile yardımıyla 1 Ocak 2024'te yüzde 46,81 artarak 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek.