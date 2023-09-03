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Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları belli oldu mu? Kira artış oranı...
"Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri için geri sayım başladı. 2024-Ocak zammı için büyük öneme sahip enflasyon verisi, memur ve memur emeklilerine önümüzdeki iki yıl yapılacak zammın açıklanmasının ardından merakla bekleniyor.