Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları belli oldu mu? Kira artış oranı...

TÜİK 2023 AĞUSTOS ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde, bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. Ancak Eylül ayının 3'ü Pazar gününe denk geldiği için Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü, saat 10.00'da açıklanacak. Ağustos ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı netleşirken bu rakamlar aynı zamanda 2024 emekli ve memur zam oranı için 2. veri olacak.