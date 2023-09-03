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Haberler Galeri Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları belli oldu mu? Kira artış oranı...

Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları belli oldu mu? Kira artış oranı...

"Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri için geri sayım başladı. 2024-Ocak zammı için büyük öneme sahip enflasyon verisi, memur ve memur emeklilerine önümüzdeki iki yıl yapılacak zammın açıklanmasının ardından merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 12:05
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Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları belli oldu mu? Kira artış oranı...

"Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın başında açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. İşte, TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları...

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Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları belli oldu mu? Kira artış oranı...

TÜİK 2023 AĞUSTOS ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde, bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. Ancak Eylül ayının 3'ü Pazar gününe denk geldiği için Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü, saat 10.00'da açıklanacak. Ağustos ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı netleşirken bu rakamlar aynı zamanda 2024 emekli ve memur zam oranı için 2. veri olacak.

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Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları belli oldu mu? Kira artış oranı...

TEMMUZ AYINDA ENFLASYON KAÇ OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos 2023 tarihinde açıklanan verilere göre, Temmuz 2023 enflasyon oranı yıllık %47,83, aylık %9,49 oldu.

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Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları belli oldu mu? Kira artış oranı...

Yıllık enflasyon, sekiz aydır devam eden düşüş trendini temmuz ayında sonlandırarak yükselişe geçti. Aylık enflasyon ise 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları belli oldu mu? Kira artış oranı...

Temmuz ayında enflasyona en çok katkı sağlayan gruplar sırasıyla, ulaştırma (%17,75), gıda ve alkolsüz içecekler (%9,64) ve ev eşyaları ve hizmetleri (%7,35) oldu.