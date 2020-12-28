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MEB son dakika duyurdu! 4 bin 165 lira yardım yapılacak! Detayları belli oldu...
Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Özel okul öğrencilerine verilen eğitim desteği ödemelerine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında yeni detaylar belli oldu. Açıklamaya göre, ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için 4 bin 849 lira destek ödemesi yapılacak. Ödemeler hakkında detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 17:47
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