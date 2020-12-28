MEB son dakika duyurdu! 4 bin 165 lira yardım yapılacak! Detayları belli oldu...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan tebliğe göre ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için 4 bin 849 lira destek ödemesi yapılacak. Ödemeler sayesinde öğrencilerin özel okullarda eğitim görme sürecinde destek sağlanmış olacak. Her yıl yapılan ödemeler bu sene de sürecek. MEB tarafndan özel okullarda önceki yıllarda eğitim öğretim desteği alan ve öğrenimini sürdüren öğrenciler için yapılacak destek ödemeleri belirlendi.