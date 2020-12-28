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Haberler Galeri MEB son dakika duyurdu! 4 bin 165 lira yardım yapılacak! Detayları belli oldu...

MEB son dakika duyurdu! 4 bin 165 lira yardım yapılacak! Detayları belli oldu...

Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Özel okul öğrencilerine verilen eğitim desteği ödemelerine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında yeni detaylar belli oldu. Açıklamaya göre, ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için 4 bin 849 lira destek ödemesi yapılacak. Ödemeler hakkında detayları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 17:47
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MEB son dakika duyurdu! 4 bin 165 lira yardım yapılacak! Detayları belli oldu...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan tebliğe göre ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için 4 bin 849 lira destek ödemesi yapılacak. Ödemeler sayesinde öğrencilerin özel okullarda eğitim görme sürecinde destek sağlanmış olacak. Her yıl yapılan ödemeler bu sene de sürecek. MEB tarafndan özel okullarda önceki yıllarda eğitim öğretim desteği alan ve öğrenimini sürdüren öğrenciler için yapılacak destek ödemeleri belirlendi.

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MEB son dakika duyurdu! 4 bin 165 lira yardım yapılacak! Detayları belli oldu...

Özel okullarda önceki yıllarda eğitim öğretim desteği alan ve öğrenimini sürdüren öğrenciler için yapılacak destek ödemeleri belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, 5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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MEB son dakika duyurdu! 4 bin 165 lira yardım yapılacak! Detayları belli oldu...

Buna göre, destek ödemesi, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında çıkarılan tebliğler çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrencilere verilecek.

İlkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için 4 bin 849 lira destek ödemesi yapılacak.

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MEB son dakika duyurdu! 4 bin 165 lira yardım yapılacak! Detayları belli oldu...

ÖZEL MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE DE EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve destek tutarları belli oldu.

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MEB son dakika duyurdu! 4 bin 165 lira yardım yapılacak! Detayları belli oldu...

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.