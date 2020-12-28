BİM 29 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak?

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 29 Aralık tarihli BİM kataloğu ile indirimli ürünler listesi belli oldu. 2020 yılının son kampanyasını müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, bu hafta yılbaşına özel atıştırmalık ürünlere ağırlık verdi. Peki, BİM'de salı kampanyaları neler? İşte BİM 29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 17:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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