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Haberler Galeri BİM 29 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak?

BİM 29 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak?

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 29 Aralık tarihli BİM kataloğu ile indirimli ürünler listesi belli oldu. 2020 yılının son kampanyasını müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, bu hafta yılbaşına özel atıştırmalık ürünlere ağırlık verdi. Peki, BİM'de salı kampanyaları neler? İşte BİM 29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 17:28
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BİM 29 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak?

BİM 29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Haftanın sürpriz ürünler listesini sizler için sayfamızda derledik. Güncel kampanyalara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 29 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak?

Gürsoy Çifte Kavrulmuş Fındık

• 400 g

  • 3
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BİM 29 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak?

Malatya Pazarı
Karışık Kuruyemiş

• 500 g

  • 4
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BİM 29 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak?

Simbat
Kavrulmuş Siirt Fıstığı

• 300 g

  • 5
  • 19
BİM 29 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak?

Simbat
Tuzlu İnce Kabuklu Kavrulmuş Badem

• 400 g