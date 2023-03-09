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Haberler Galeri MEB son dakika açıkladı! Başvurular başladı, atama takvimi netleşti! Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, idari büro görevlisi, idari destek görevlisi...

MEB son dakika açıkladı! Başvurular başladı, atama takvimi netleşti! Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, idari büro görevlisi, idari destek görevlisi...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli personeli yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanma başvurularını almaya başladı. Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile sözleşmeli diğer personelin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere başvurularını 31 Mart'a kadar alacak. İşte, Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, idari büro görevlisi, idari destek görevlisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 12:20
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MEB son dakika açıkladı! Başvurular başladı, atama takvimi netleşti! Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, idari büro görevlisi, idari destek görevlisi...

SON DAKİKA! Başvurular başladı, atama takvimi netleşti. Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, idari büro görevlisi ve idari destek görevlisi hepsini ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile sözleşmeli diğer personelin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere başvurularını 31 Mart'a kadar alacak. İşte, sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, idari büro görevlisi, idari destek görevlisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika açıkladı! Başvurular başladı, atama takvimi netleşti! Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, idari büro görevlisi, idari destek görevlisi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmen, sözleşmeli fizyoterapist, sözleşmeli idari büro görevlisi, sözleşmeli idari destek görevlisi ve sözleşmeli destek personelinin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere yapacakları başvuruya ilişkin duyuru yayımlandı.

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MEB son dakika açıkladı! Başvurular başladı, atama takvimi netleşti! Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, idari büro görevlisi, idari destek görevlisi...

Bu kapsamda, 28 Kasım 2022 itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan 7433 Sayılı Kanun'un yürürlük tarihi olan 26 Ocak 2023'te sözleşmesi devam eden personelin memur unvanlı kadrolara başvuru hakkı bulunuyor.

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MEB son dakika açıkladı! Başvurular başladı, atama takvimi netleşti! Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, idari büro görevlisi, idari destek görevlisi...

Elektronik ortamda alınmaya başlanan başvurular, 31 Mart mesai bitiminde sona erecek.

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MEB son dakika açıkladı! Başvurular başladı, atama takvimi netleşti! Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, idari büro görevlisi, idari destek görevlisi...

2023 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.