HaberlerGaleriMEB son dakika açıkladı! Başvurular başladı, atama takvimi netleşti! Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, idari büro görevlisi, idari destek görevlisi...
MEB son dakika açıkladı! Başvurular başladı, atama takvimi netleşti! Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, idari büro görevlisi, idari destek görevlisi...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli personeli yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanma başvurularını almaya başladı. Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile sözleşmeli diğer personelin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere başvurularını 31 Mart'a kadar alacak. İşte, Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, idari büro görevlisi, idari destek görevlisi...