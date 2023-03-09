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Haberler Galeri Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile illere göre sorgulama...

Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile illere göre sorgulama...

"Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin bugün başlayacağını bildirdi. Sosyal yardım ödemelerinden yararlananlar detayları merak ediyor. Peki, Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile illere göre sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 10:52
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Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile illere göre sorgulama...

"Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile destek ödemeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile destek ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile illere göre sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile illere göre sorgulama...

BAKAN YANIK DUYURDU: 2023 MART AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin bugün başlayacağını bildirdi.

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Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile illere göre sorgulama...

Yanık, yaptığı açıklamada Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar lira ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyon haneye 4,3 milyar lira tutarında destek ödemesi yapılacağı bilgisini verdi.

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Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile illere göre sorgulama...

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullanan Yanık, aynı dönemde Çocuk Desteği Bileşeni ile toplam 6,3 milyon çocuk için 4,6 milyar lira ödemenin gerçekleştirilmiş olacağını kaydetti.

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Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile illere göre sorgulama...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,