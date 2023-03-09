09 Mart 2023, Perşembe
Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile illere göre sorgulama...
"Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin bugün başlayacağını bildirdi. Sosyal yardım ödemelerinden yararlananlar detayları merak ediyor. Peki, Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile illere göre sorgulama...
Giriş Tarihi: 09.03.2023 10:52
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