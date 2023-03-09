"Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile destek ödemeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile destek ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Mart ayı sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile illere göre sorgulama...