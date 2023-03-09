EYT'liye emeklilik şartları listelendi! Şartlar açıklandı, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kümede! 1999-2000-2001-2002 sigortalılara emeklilik yolu...
EYT düzenlemesi Meclis'te onaylanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca vatandaş SGK ve e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Diğer yandan 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışanlarının EYT'li sayılmadığına yönelik iddialar için son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iddiaların doğru olmadığı ve o kişilerinde EYT'li sayıldığını açıkladı. Konu hakkında gelen son dakika açıklamanın detaylarını haberimizde derledik. İşte, EYT'liye emeklilik şartları için gelişmeler!
Giriş Tarihi: 09.03.2023
13:15 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
13:17
EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaşa emeklilik imkanı doğdu. Özellikle çalışma hayatında yer alan EYT'lilerin çalışma,sigorta ve prim gün sayısı için detaylar merak ediliyor. Çalışırken emeklilik başvurusu mümkün olmadığı için çıkış yapmak zorunlu. Burada kod 8 ile çıkış yapıldığında EYT'lilerin tazminat hakkı korunmuş oluyor. Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışanlarını yakından ilgilendiren açıklamalar geldi. İşte, EYT hakkında son dakika gelişmeler!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberlerlere ilişkin bir açıklama yaptı.
Bakanlık duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
"Resmi Gazete'de 03/03/2023 tarihinde 7438 sayılı Kanunla yayımlanan; 08/09/1999 (dahil) tarihinden önce çalışmaya başlayanların emekliliğe hak kazanma koşullarından sigortalılık süresi ve/veya prim ödeme süresi/hizmet yılı koşulu korunarak, 23/05/2002 tarihindeki hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalılar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Banka Sandıklarına tabi olarak çalışmaya başlayan) bakımından emeklilik yaş koşulu kaldırılmıştır. Bu nedenle, kamuoyunda "EYT Düzenlemesi" olarak adlandırılan Kanunun 23/05/2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, bu bağlamda söz konusu vatandaşlar da düzenleme kapsamındadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru süreci de hızla devam ediyor.
İlk etapta primini ve yılını tamamlamış 2 milyon 250 bin EYT'li başvurularını yapıp yaş şartı olmadan emekli olabilecek.