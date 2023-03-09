EYT’liye emeklilik şartları listelendi! Şartlar açıklandı, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kümede! 1999-2000-2001-2002 sigortalılara emeklilik yolu...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaşa emeklilik imkanı doğdu. Özellikle çalışma hayatında yer alan EYT'lilerin çalışma,sigorta ve prim gün sayısı için detaylar merak ediliyor. Çalışırken emeklilik başvurusu mümkün olmadığı için çıkış yapmak zorunlu. Burada kod 8 ile çıkış yapıldığında EYT'lilerin tazminat hakkı korunmuş oluyor. Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışanlarını yakından ilgilendiren açıklamalar geldi. İşte, EYT hakkında son dakika gelişmeler!