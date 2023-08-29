HaberlerGaleriMEB son dakika açıkladı! 13 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...
MEB son dakika açıkladı! 13 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...
Okulların açılmasına kısa süre kala veli ve öğrencileri yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklama sonrasında gelişmenin detaylar belli oldu. Karar kapsamında okullarda uygulanacak detaylar da paylaşılmış oldu. 81 ilde geçerli olacak uygulamanın detayları özellikle öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte MEB açıklamasının detayları!