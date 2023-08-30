30 Ağustos 2023, Çarşamba
SSK, Bağkur'luya yeni ince hesap geldi! Emekliye ek zam çizelgesi tablo tablo çıktı! 2000 sonrası TEFE - TÜFE'de 5 aylık detay! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
Emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Diğer yandan toplu sözleşme zamm için hakem kurulunun vereceği karar yakından takip ediliyor. Özellikle taban maaş artışı için formüller ise emekliler tarafından öncelikli merak edilen husular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşlarına Ocak ve Temmuz ayında yapılan zam uygulamaları için en kritik veri enflasyon oranları oluyor. İşte emekli maaş zammı için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 30.08.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 08:40
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