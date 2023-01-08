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Haberler Galeri MEB PERSONEL ALIMI 2023 | MEB 27 branşta memur alımı başvuru şartları neler? KPSS şartı var mı? İşte kontenjan ve alanlar

MEB PERSONEL ALIMI 2023 | MEB 27 branşta memur alımı başvuru şartları neler? KPSS şartı var mı? İşte kontenjan ve alanlar

MEB 27 branşta memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde işe girmek isteyen vatandaşlar şartları ve detayları araştırmaya başladı. 70 KPSS puanı şartı aranana ilana göre Bakanlık bünyesinde 50 kişi alınacak. Peki MEB 27 branşta memur alımı başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 18:29
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MEB PERSONEL ALIMI 2023 | MEB 27 branşta memur alımı başvuru şartları neler? KPSS şartı var mı? İşte kontenjan ve alanlar

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 70 KPSS şartı ile 50 memur alımı gerçekleştirilecek. İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar branşları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "MEB memur alımı başvuruları başladı mı?" "MEB memur alımı başvuru şartları neler?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB PERSONEL ALIMI 2023 | MEB 27 branşta memur alımı başvuru şartları neler? KPSS şartı var mı? İşte kontenjan ve alanlar

BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Resmi gazete'de yer alan ilana göre; Milli Eğitim Bakanlığında 9 uncu derece kadroda görev yapmak üzere 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır. 2023 Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sözlü sınav olarak 6 Mart – 17 Mart 2023 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 24 Şubat 2023 tarihinde www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecekti

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MEB PERSONEL ALIMI 2023 | MEB 27 branşta memur alımı başvuru şartları neler? KPSS şartı var mı? İşte kontenjan ve alanlar

ŞARTLARI NELER?

Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve aşağıda tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.),

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MEB PERSONEL ALIMI 2023 | MEB 27 branşta memur alımı başvuru şartları neler? KPSS şartı var mı? İşte kontenjan ve alanlar

c) Sözlü sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından aşağıda belirtilen alanlar ve puan türleri itibariyle belirlenen asgari puanı almış olmak.

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MEB PERSONEL ALIMI 2023 | MEB 27 branşta memur alımı başvuru şartları neler? KPSS şartı var mı? İşte kontenjan ve alanlar

d) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmamak.