08 Ocak 2023, Pazar
MEB PERSONEL ALIMI 2023 | MEB 27 branşta memur alımı başvuru şartları neler? KPSS şartı var mı? İşte kontenjan ve alanlar
MEB 27 branşta memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde işe girmek isteyen vatandaşlar şartları ve detayları araştırmaya başladı. 70 KPSS puanı şartı aranana ilana göre Bakanlık bünyesinde 50 kişi alınacak. Peki MEB 27 branşta memur alımı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 18:29
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