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Haberler Galeri 2023 ZAMLI TABLO ORTAYA ÇIKTI | Devletten Kadınlara 1.375 TL ÖDEME! Yüzde 30 arttı! TC kimlik numarasına göre yatıyor! Kim ne kadar alacak?

2023 ZAMLI TABLO ORTAYA ÇIKTI | Devletten Kadınlara 1.375 TL ÖDEME! Yüzde 30 arttı! TC kimlik numarasına göre yatıyor! Kim ne kadar alacak?

Dul ve yetim aylığı alanların maaşları Ocak 2023 ile birlikte yüzde 30 artış gösterdi. Eşinden veya babasından dul yetim maaşı alanlar için de taban maaş uygulaması yükselince arama motorlarında detayları araştırılmaya başlandı. Peki dul yetim aylığı kimler alabiliyor? Kim ne kadar ödeme alacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 15:43
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2023 ZAMLI TABLO ORTAYA ÇIKTI | Devletten Kadınlara 1.375 TL ÖDEME! Yüzde 30 arttı! TC kimlik numarasına göre yatıyor! Kim ne kadar alacak?

Devlet tarafından kadınlara sayısız sosyal yardım desteği gerçekleşmekte. Bunlardan birisi olan dul yetim aylığı ödemeleri 2023 yılıyla birlikte artış gösterdi. Memur ve emekli maaşlarına gelen yüzde 30 artış bu ödemelere de yansıdı. Peki dul yetim aylığı kimler alabiliyor? Kim ne kadar ödeme alacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 ZAMLI TABLO ORTAYA ÇIKTI | Devletten Kadınlara 1.375 TL ÖDEME! Yüzde 30 arttı! TC kimlik numarasına göre yatıyor! Kim ne kadar alacak?

2023 Ocak ayıyla beraber belli olan memur ve emekli maaş zam oranlarının ardından vatandaşlar "Dul yetim aylığı ne kadar?" sorusunun cevabını sorgulamaya başladı.

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2023 ZAMLI TABLO ORTAYA ÇIKTI | Devletten Kadınlara 1.375 TL ÖDEME! Yüzde 30 arttı! TC kimlik numarasına göre yatıyor! Kim ne kadar alacak?

Emekliler için taban maaş 5.500 TL'ye çıkartıldı. Peki bu nasıl uygulanacak? Hesap nasıl yapılacak? Dul yetim maaşı alanlar bundan nasıl yararlanacak? İşte Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre dul yetim maaşı alana taban maaş hesabı...

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2023 ZAMLI TABLO ORTAYA ÇIKTI | Devletten Kadınlara 1.375 TL ÖDEME! Yüzde 30 arttı! TC kimlik numarasına göre yatıyor! Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş artışları refah payı ile birlikte yapıldı. Yüzde 15.4 çıkan 6 aylık enflasyona yapılan refah payı artışı ile birlikte toplam artış oranı yüzde 30 olurken 3.500 TL olan taban maaş ise 5.500 TL'ye çıkartıldı.

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2023 ZAMLI TABLO ORTAYA ÇIKTI | Devletten Kadınlara 1.375 TL ÖDEME! Yüzde 30 arttı! TC kimlik numarasına göre yatıyor! Kim ne kadar alacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında taban maaşın 3500 TL'den 5.500 TL'ye çıkartıldığını duyurdu. Böylece en düşük emekli maaşı 2023 yılının ilk 6 ayında 5.500 TL olarak uygulanmaya başladı. Bununla ilgili yasal düzenleme de Meclis'e gönderildi.