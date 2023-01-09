2023 ZAMLI TABLO ORTAYA ÇIKTI | Devletten Kadınlara 1.375 TL ÖDEME! Yüzde 30 arttı! TC kimlik numarasına göre yatıyor! Kim ne kadar alacak?

Dul ve yetim aylığı alanların maaşları Ocak 2023 ile birlikte yüzde 30 artış gösterdi. Eşinden veya babasından dul yetim maaşı alanlar için de taban maaş uygulaması yükselince arama motorlarında detayları araştırılmaya başlandı. Peki dul yetim aylığı kimler alabiliyor? Kim ne kadar ödeme alacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.01.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 15:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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