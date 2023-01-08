2023 yılı ödeme tarihleri belli oldu! Binlerce işçiye 12.401 TL İKRAMİYE! Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte, rakamlar...

2023 asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarının açıklanmasının ardından kamuda çalışan işçilere ve maden işçilerine yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödemelerinin ilk yarısının 27 Ocak, ikinci yarısının ise 17 Nisan'da yapılacak. Maden işçilerine yapılacak ödemeler ise 22 Aralık tarihinde verilecek. Peki, maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte, hesaplanan maaş tablosu...

Giriş Tarihi: 08.01.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 08:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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