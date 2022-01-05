5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları zamlı güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tütün ürünlerindeki ÖTV'de yüzde 47,4 oranında artışa gidilmesinin ardından sigaraya zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. İlk olarak Philip Morris tarafından sigaralara 4'er TL zam yapıldığı açıklandı. Bugünden itibaren geçerli olacak JTI, BAT ve Türktab gruplarına ilişkin zamlı liste de yayımlandı. Peki, 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste...