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5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları zamlı güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tütün ürünlerindeki ÖTV'de yüzde 47,4 oranında artışa gidilmesinin ardından sigaraya zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. İlk olarak Philip Morris tarafından sigaralara 4'er TL zam yapıldığı açıklandı. Bugünden itibaren geçerli olacak JTI, BAT ve Türktab gruplarına ilişkin zamlı liste de yayımlandı. Peki, 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2022 09:30
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5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste belli oldu. Tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) ortalama yüzde 47,4 artışa gidildi. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Dün Philip Morris grubuna ait sigara fiyatlarına 4'er TL zam yapıldığı açıklanmıştı. Bugünden itibaren ise diğer sigara markalarına zam yapıldığı duyuruldu. Peki, 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bugünden itibaren geçerli tüm sigara markalarına 4'er TL zam yapıldı. İşte 5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste:

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5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 23 TL

Marlboro Touch: 24 TL

Marlboro: 25 TL

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5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Muratti: 23 TL

Muratti Blu: 22TL

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5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Lark: 22 TL

Chesterfield: 21,50 TL

L&M: 21,50 TL