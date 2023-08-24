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Haberler Galeri Emekliye 14.136,05 TL, Memura 31.510,73 TL en düşük maaş! Emeklinin yılbaşı zam tablosu netleşti! 2024 yılı enflasyon farkı...

Emekliye 14.136,05 TL, Memura 31.510,73 TL en düşük maaş! Emeklinin yılbaşı zam tablosu netleşti! 2024 yılı enflasyon farkı...

Emekli ve memur maaş zammı için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyon beklentisine yönelik açıklama geldi. Yüzde 58 olarak açıklanan yeni oran sonrasında emekli maaş zammı için hesaplamalar hız kesmeden başladı. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş zammı alacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023 06:00 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 06:02
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Emeklinin yılbaşı zam tablosu netleşti! Emekliye 14.136,05 TL, Memura 31.510,73 TL en düşük maaş! 2024 yılı enflasyon farkı...

Merkez Bankası'nın 2023 yılı için enflasyon tahminini açıkladı. Yapılan açıklama neticesinde yüzde 58 rakamı ortaya çıktı. Bu tahminlere göre, 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 31.92 olacak. Memur ve emekliler için hesaplanan enflasyon farkı ise yüzde 24.45 olarak öngörülüyor. Kamu işvereninin Ocak ayında teklif ettiği yüzde 15'lik zam oranıyla birleştiğinde, Ocak ayındaki zam oranı yüzde 43.12'ye ulaşacak. İşte. memur ve memur emekli maaş zammı için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin yılbaşı zam tablosu netleşti! Emekliye 14.136,05 TL, Memura 31.510,73 TL en düşük maaş! 2024 yılı enflasyon farkı...

KAMU İŞVERENİNİN TEKLİFİ NE GETİRİYORDU?

Merkez Bankası'nın, 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 58. Buna göre 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 24.45 çıkacak. Kamu işvereninin Ocak ayındaki yüzde 15'lik zam teklifi ve enflasyon farkıyla Ocak ayı zam oranı yüzde 43.12'e ulaşıyor.

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Emeklinin yılbaşı zam tablosu netleşti! Emekliye 14.136,05 TL, Memura 31.510,73 TL en düşük maaş! 2024 yılı enflasyon farkı...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Mevcut maaş: 22.017,00 TL

Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 31.510,73 TL

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Emeklinin yılbaşı zam tablosu netleşti! Emekliye 14.136,05 TL, Memura 31.510,73 TL en düşük maaş! 2024 yılı enflasyon farkı...

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Mevcut maaş: 9.877,06 TL

Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 14.136,05 TL

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Emeklinin yılbaşı zam tablosu netleşti! Emekliye 14.136,05 TL, Memura 31.510,73 TL en düşük maaş! 2024 yılı enflasyon farkı...

TEKLİFE GÖRE MEMUR MAAŞLARI OCAK'TA NE KADAR OLACAK?

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 46.443,87 TL

MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 32.828,87 TL