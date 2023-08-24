Emekliye 14.136,05 TL, Memura 31.510,73 TL en düşük maaş! Emeklinin yılbaşı zam tablosu netleşti! 2024 yılı enflasyon farkı...

Emekli ve memur maaş zammı için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyon beklentisine yönelik açıklama geldi. Yüzde 58 olarak açıklanan yeni oran sonrasında emekli maaş zammı için hesaplamalar hız kesmeden başladı. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş zammı alacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler...