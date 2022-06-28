Mazotta indirim olacak mı? 29 Haziran Çarşamba günü motorin ve benzin indirimi var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Mazotta indirim olacak mı? Brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Yarından itibaren benzin ve mazotta indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatları ve indirim ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, mazotta indirim olacak mı? 29 Haziran Çarşamba günü motorin ve benzin indirimi var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...