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Haberler Galeri Mazotta indirim olacak mı? 29 Haziran Çarşamba günü motorin ve benzin indirimi var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Mazotta indirim olacak mı? 29 Haziran Çarşamba günü motorin ve benzin indirimi var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Mazotta indirim olacak mı? Brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Yarından itibaren benzin ve mazotta indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatları ve indirim ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, mazotta indirim olacak mı? 29 Haziran Çarşamba günü motorin ve benzin indirimi var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022 16:39
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Mazotta indirim olacak mı? 29 Haziran Çarşamba günü motorin ve benzin indirimi var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzin ve mazotta indirim olacak mı? Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatında yükseliş yaşanıyor. G7'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya söz vermesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 112,86 dolara yükseldi. Brent petroldeki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, mMazotta indirim olacak mı? 29 Haziran Çarşamba günü motorin ve benzin indirimi var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mazotta indirim olacak mı? 29 Haziran Çarşamba günü motorin ve benzin indirimi var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİN VE MAZOTTA İNDİRİM OLACAK MI?

29 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Mazotta indirim olacak mı? 29 Haziran Çarşamba günü motorin ve benzin indirimi var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

28 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 27.27 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 30.00 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL

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Mazotta indirim olacak mı? 29 Haziran Çarşamba günü motorin ve benzin indirimi var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

28 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 27.38 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 30.09 TL

Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL

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Mazotta indirim olacak mı? 29 Haziran Çarşamba günü motorin ve benzin indirimi var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

28 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 27.38 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 30.11 TL

İzmir LPG litre fiyatı 12.13 TL