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Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?

Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Devlet tarafından çiftçilere verilen ödemelerden biri olan mazot ve gübre desteklemeleri ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Mazot ve gübre destek ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı konusunda Bakan Pakdemirli açıklama yapmıştı. Peki, mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 14:10
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Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?

Mazot ve gübre desteklemeleri ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen mazot ve gübre desteği desteği çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ödemeler Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor. Bakan Pakdemirli, açıklamasında, mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira ödeneceğini bildirdi. Peki, mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

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Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

1 milyar 881 milyon 426 bin lira tarımsal destek ödemeleri 20 Mart'ta başladı.

Ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerin hesaplarına aktarılıyor.

Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi '0' olanlara 20 Mart, '2' olanlara 27 Mart, '4, 7 olanlara 3 Nisan, '6' ve '8' olanlara 10 Nisan 2020 tarihinde ödemeler yapılacak.

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Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?

DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

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Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?

Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

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Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?

MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

Bu şartlar;