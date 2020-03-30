Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?

Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Devlet tarafından çiftçilere verilen ödemelerden biri olan mazot ve gübre desteklemeleri ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Mazot ve gübre destek ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı konusunda Bakan Pakdemirli açıklama yapmıştı. Peki, mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...