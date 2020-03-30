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Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?

Altın fiyatları ne olacak? Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi. Gram altın gün içerisinde 343 liranın üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası vatandaşlar "Altın alınır mı, satılır mı" gibi sorulara yanıt aramaya başladıalr. Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu geldi. Peki, altın fiyatları ne olacak? Gram altın, çeyrek altın artacak mı?

Giriş Tarihi: 30.03.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 17:43
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Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?

Altın fiyatları ne olacak? İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 558,00 lira, Cumhuriyet altını 2.280,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,17 yükselişle 343,50 liradan işlem gördü. Koronavirüs salgını sonrası hareketlilik yaşayan altın fiyatları ile ilgili yatırımcıların araştırmaları sürüyor. Yukarı yönlü seyrini sürdüren altın için alım satım yapmak isteyen vatandaşlar uzman yorumlarına araştırıyor. Peki, altın alınır mı, satılır mı? Gram altın, çeyrek altın ne olur? İşte uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu...

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Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, sürece dair kontrol mekanizmalarının tamamen virüsün seyrine bağlı olması ve bu paralelde oluşan belirsizliklerin konuya ilişkin endişelerin gündemde kalmasına yol açtığını vurguluyor.

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Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?

Bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde yayımlanacak nihai Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?

Analistler, gram altında bugün 340 liranın test edildiğine dikkati çekerek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumuna geldiğini söyledi.

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Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

İşte canlı altın fiyatları: