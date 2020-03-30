Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?

Altın fiyatları ne olacak? Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi. Gram altın gün içerisinde 343 liranın üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası vatandaşlar "Altın alınır mı, satılır mı" gibi sorulara yanıt aramaya başladıalr. Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu geldi. Peki, altın fiyatları ne olacak? Gram altın, çeyrek altın artacak mı?

Giriş Tarihi: 30.03.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 17:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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