27 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mazot ve gübre desteği yattı mı 2022? Aralık ayı mazot ve gübre desteği yılbaşından önce yatar mı? TCKN ile sorgulama...

Mazot ve gübre desteği yattı mı 2022? Aralık ayı mazot ve gübre desteği yılbaşından önce yatar mı? TCKN ile sorgulama...

Mazot ve gübre desteği yattı mı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilere sağlanan mzot ve gübre desteği ödemelerinin yılbaşından önce hesaplarda olup olmayacağı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2023 Mart ayından önce hesaplarda olacağını açıklamıştı. Peki, Mazot ve gübre desteği yattı mı 2022? Aralık ayı mazot ve gübre desteği yılbaşından önce yatar mı? TCKN ile sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 17:49
  • 1
  • 12
Mazot ve gübre desteği yattı mı 2022? Aralık ayı mazot ve gübre desteği yılbaşından önce yatar mı? TCKN ile sorgulama...

Mazot ve gübre desteği yattı mı 2022? Aralık ayı mazot ve gübre desteği yılbaşından önce yatar mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet desteğinden faydalanmak isteyenler vatandaşlar mazot gübre desteği yattı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı 2022? Aralık ayı mazot ve gübre desteği yılbaşından önce yatar mı? TCKN ile sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Mazot ve gübre desteği yattı mı 2022? Aralık ayı mazot ve gübre desteği yılbaşından önce yatar mı? TCKN ile sorgulama...

ARALIK AYI MAZOT GÜBRE DETEĞİ YATTI MI?

Henüz Aralık ayında mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin tarih bilgisi gelmedi. Yapılan son açıklamayla birlikte ödemelerin bu ay içinde yapılması bekleniyor.

  • 3
  • 12
Mazot ve gübre desteği yattı mı 2022? Aralık ayı mazot ve gübre desteği yılbaşından önce yatar mı? TCKN ile sorgulama...

PAMUK VE AYÇİÇEK MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Pamuk üreticilerinin mazot gübre desteği ödemeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde çiftçi ve üreticilere yönelik müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan pamuk üreticilerinin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla yükseltildiğini duyurdu. Ayçiçekte de dekar başına fark ödemesi arttı. Peki, pamuk üreticilerinin mazot gübre desteği ne kadar, kaç TL oldu? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

  • 4
  • 12
Mazot ve gübre desteği yattı mı 2022? Aralık ayı mazot ve gübre desteği yılbaşından önce yatar mı? TCKN ile sorgulama...

Pamuk ve ayçiçeği 2023 mazot gübre destek ödemesiyle ilgili son dakika gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayçiçekte dekar başına 37 liradan 109 liraya, fark ödemesini 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçekteki toplam destek kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. " dedi.

  • 5
  • 12
Mazot ve gübre desteği yattı mı 2022? Aralık ayı mazot ve gübre desteği yılbaşından önce yatar mı? TCKN ile sorgulama...

PAMUK VE AYÇİÇEK MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şöyle;

"Bugün bir müjde de pamuk ve ayçiçeği üreticilerine verelim. Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübreye desteğini arttırdık. Pamuk desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Küresel fiyatlarındaki gelişmeleri dikkate alarak pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödenmesi desteğini 1 TL 10 kuruştan 1 TL 60 kuruşa yükseltiyoruz. Böylece kütlü pamukta toptan destekleme tutarımız kilogramda 2 TL 14 kuruşa, dekar başına da bin 71 liraya ulaşıyor.