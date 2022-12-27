27 Aralık 2022, Salı
Mazot ve gübre desteği yattı mı 2022? Aralık ayı mazot ve gübre desteği yılbaşından önce yatar mı? TCKN ile sorgulama...
Mazot ve gübre desteği yattı mı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilere sağlanan mzot ve gübre desteği ödemelerinin yılbaşından önce hesaplarda olup olmayacağı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2023 Mart ayından önce hesaplarda olacağını açıklamıştı. Peki, Mazot ve gübre desteği yattı mı 2022? Aralık ayı mazot ve gübre desteği yılbaşından önce yatar mı? TCKN ile sorgulama...
Giriş Tarihi: 27.12.2022 17:49
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