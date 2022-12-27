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Altın fiyatları 2023'te yükselecek mi? Gram altında yeni yıl beklentisi: Rekor gelecek mi? Şu anki her yukarı yönlü hareketi...
Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası fiyatlarda nasıl bir seyir izleneceği merak ediliyor. 2023'e girmemize kısa bir süre kala gözler altında yeni yıl beklentisine çevrildi. Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 1.080 liradan tamamlamıştı. Gram altın yeni güne de yükselişle başladı. Uzmanlar altın fiyatlarında yeni yıl beklentisini açıkladı. Peki, altın fiyatları 2023'te yükselecek mi? Gram altında yeni rekor görülecek mi? İşte son gelişmeler...