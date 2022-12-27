Altın fiyatları 2023’te yükselecek mi? Gram altında yeni yıl beklentisi: Rekor gelecek mi? Şu anki her yukarı yönlü hareketi...

"ŞU ANKİ HER YUKARI YÖNLÜ HAREKETİ..."

Gram altında yıl içerisinde ani yükselişlerin olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Günay Güneş, "Bu ani çıkışlar yeni yılda olmayacağını altının kontrollü bir şekilde yükseleceğini bekliyoruz. Altının yükselmesi vitrin kuyumculuğuna zarar veriyor. Çünkü esnaf, ürünü satarak değil de işçiliğinden kazanıyor. Vatandaş ise altını artık yatırım aracı olarak görüyor.