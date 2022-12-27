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Haberler Galeri Altın fiyatları 2023'te yükselecek mi? Gram altında yeni yıl beklentisi: Rekor gelecek mi? Şu anki her yukarı yönlü hareketi...

Altın fiyatları 2023'te yükselecek mi? Gram altında yeni yıl beklentisi: Rekor gelecek mi? Şu anki her yukarı yönlü hareketi...

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası fiyatlarda nasıl bir seyir izleneceği merak ediliyor. 2023'e girmemize kısa bir süre kala gözler altında yeni yıl beklentisine çevrildi. Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 1.080 liradan tamamlamıştı. Gram altın yeni güne de yükselişle başladı. Uzmanlar altın fiyatlarında yeni yıl beklentisini açıkladı. Peki, altın fiyatları 2023'te yükselecek mi? Gram altında yeni rekor görülecek mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:50
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Altın fiyatları 2023’te yükselecek mi? Gram altında yeni yıl beklentisi: Rekor gelecek mi? Şu anki her yukarı yönlü hareketi...

Gram altında yeni yıl beklentisi belli oldu. Altın fiyatlarında yeni rekorlar görülmesi sonrası yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. 2023'te altının nasıl bir seyir izleyeeğini merak eden yatırımcılar, konu hakkında uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatlarında yeni yılda yeni rekor gelecek mi? Altın fiyatları 2023'te yükselecek mi, ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatları 2023’te yükselecek mi? Gram altında yeni yıl beklentisi: Rekor gelecek mi? Şu anki her yukarı yönlü hareketi...

ALTIN FİYATLARI 2023'TE YÜKSELECEK Mİ?

Yılı yaklaşık 1100 TL bandında tamamlaması beklenen gram altında, 2023 yılında beklenti yükseliş yönünde. Gram altının yeni yılda ani hareket yapmadan yavaş ama istikrarlı bir şekilde yükseleceği tahmin ediliyor.

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Altın fiyatları 2023’te yükselecek mi? Gram altında yeni yıl beklentisi: Rekor gelecek mi? Şu anki her yukarı yönlü hareketi...

Gram altın 2022 yılına ani hareketlerle başlasa da yıl sonunu 1100 TL bandında kapatmak üzere. Yeni yılda beklenti ise yavaş ve sürekli yükseliş yönünde Gram altının yeni yılda ani yükseliş ve düşüş yapmayacağı bekleniyor.

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Altın fiyatları 2023’te yükselecek mi? Gram altında yeni yıl beklentisi: Rekor gelecek mi? Şu anki her yukarı yönlü hareketi...

GRAM ALTIN BEKLENTİSİ

Vatandaşlar ise has altına yatırım yapmayı tercih ediyor. Kapalıçarşı esnafı, yeni yılın ilk çeyreğinde altının gramının bin 110 - 120 TL bandında olacağını ikinci ve üçüncü çeyrekte ise yeni rekorların tekrarlanacağını söyledi.

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Altın fiyatları 2023’te yükselecek mi? Gram altında yeni yıl beklentisi: Rekor gelecek mi? Şu anki her yukarı yönlü hareketi...

"ŞU ANKİ HER YUKARI YÖNLÜ HAREKETİ..."

Gram altında yıl içerisinde ani yükselişlerin olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Günay Güneş, "Bu ani çıkışlar yeni yılda olmayacağını altının kontrollü bir şekilde yükseleceğini bekliyoruz. Altının yükselmesi vitrin kuyumculuğuna zarar veriyor. Çünkü esnaf, ürünü satarak değil de işçiliğinden kazanıyor. Vatandaş ise altını artık yatırım aracı olarak görüyor.