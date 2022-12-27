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Haberler Galeri Duyan düğün bayram edecek! Emekliye Ocak 2023'te beklenmedik zam! %65 zamla SSK-Bağkur'luya 6.072 TL+ 15 puan refah payı! 3.500, 4.500, 5.500 maaş alanlar...

Duyan düğün bayram edecek! Emekliye Ocak 2023'te beklenmedik zam! %65 zamla SSK-Bağkur'luya 6.072 TL+ 15 puan refah payı! 3.500, 4.500, 5.500 maaş alanlar...

SON DAKİKA! Ocak ayına sayılı günler kala emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam miktarı merak ediliyor. Son enflasyon verisinin duyurulmasının ardından maaş zammına yönelik detaylar da netleşmiş olacak. Diğer yandan enflasyon beklenti anketleri ile maaş hesaplamaları gün yüzüne çıktı. 3 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 5 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Peki, SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte Ocak 2023 zammı için son detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 19:52 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 10:25
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Duyan düğün bayram edecek! Emekliye Ocak 2023’te beklenmedik zam! %65 zamla SSK-Bağkur’luya 6.072 TL+ 15 puan refah payı! 3.500, 4.500, 5.500 maaş alanlar...

Emekli ve memur maaş zammı için artık son viraja girildi. Yılsonu beklenti anketlerinin açıklanmasının ardından güncel maaş tabloları şekilleniyor. Yapılan son hesaplamalar ile en düşük emekli maaşının 5 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Diğer yandan ek iyileştirmelerde gündemde yer alıyor. Refah payı düzenlemesinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde sona gelindi. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaş zammı yüzde kaç olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte emekli maaş zammı için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Duyan düğün bayram edecek! Emekliye Ocak 2023’te beklenmedik zam! %65 zamla SSK-Bağkur’luya 6.072 TL+ 15 puan refah payı! 3.500, 4.500, 5.500 maaş alanlar...

ASGARİ ÜCRET REKOR KIRDI: EMEKLİ ZAMMI BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret açıklandı ve 2023 yılında ödenecek en düşük ücret net 8.500 TL olarak belirlendi. Yıl başından bu yana yüzde 100 artmış olan asgari ücret için Temmuz ayı itibariyle artış oranı yüzde 54,7 oranında oldu.

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Duyan düğün bayram edecek! Emekliye Ocak 2023’te beklenmedik zam! %65 zamla SSK-Bağkur’luya 6.072 TL+ 15 puan refah payı! 3.500, 4.500, 5.500 maaş alanlar...

FARKLI ZAM İÇİN SİNYAL GELDİ

Bu rekor artış aslında Ocak ayında yılın ilk zammını alacak emeklileri de umutlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da yaptığı açıklamalarda emeklilere ve memurlara bir refah payının geleceğinin işaretlerini vermişti.

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Duyan düğün bayram edecek! Emekliye Ocak 2023’te beklenmedik zam! %65 zamla SSK-Bağkur’luya 6.072 TL+ 15 puan refah payı! 3.500, 4.500, 5.500 maaş alanlar...

EMEKLİYE ZAM ORANI REFAH ARTIŞIYLA YÜKSELECEK

Bütün bu gelişmeler ışığında enflasyon artışının dışında farklı bir zam bekleniyor. Burada hem seyyanen bir iyileştirme, hem refah payı eklenmesi hem de taban maaş artışı şeklinde iyileştirmeler bekleniyor.

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Duyan düğün bayram edecek! Emekliye Ocak 2023’te beklenmedik zam! %65 zamla SSK-Bağkur’luya 6.072 TL+ 15 puan refah payı! 3.500, 4.500, 5.500 maaş alanlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yine asgari ücrete yapılan yüzde 54,7'lik artış da söz konusu olabilecek. Memur emeklileri için toplu sözleşme artışına da ilave gelebilir. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3.500 TL olan taban maaşının yükseltilmesi de söz konusu olacak.