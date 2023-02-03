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Haberler Galeri Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama...

Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama...

"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri veriliyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 11:26
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Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama...

"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kirişçi, "Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler" ödül törenine katıldı.

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Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama...

Mazot ve gübre desteklerinin erkene çekildiğini ifade eden Bakan Kirişci, "1 milyon 152 bin çiftçi için 8,6 milyar liralık mazot ve gübre desteğini 6 ay öncesinden ödemeye başladık" dedi.

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Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama...

Bakan Kirişçi sosyal medya hesabından, 972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin 27 Ocak itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını anlattı.

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Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi.