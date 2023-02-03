03 Şubat 2023, Cuma
Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama...
"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri veriliyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama...
Giriş Tarihi: 03.02.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 11:26
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