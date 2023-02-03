"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama...