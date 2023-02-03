EYT'yi KIL PAYIYLA kaçırana müjde! Emeklilik formülleri peş peşe sıralandı! 1999, 2000, 2001, 2000 sigorta girişliler dikkat kesildi! İhya, staj, prim günü...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) merakla beklediği düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenleme Meclis'te onaylanarak yürürlüğe girecek. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılarda prim günü eksik olanlar tamamlama yollarını sorgularken, borçlanma formülüyle EYT kapsamına girebilecek kişilerde harekete geçti. Hal böyle olunca," 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar EYT'li olmak için ne yapmalı?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte EYT kapsamında yer almak için formüller!
Giriş Tarihi: 03.02.2023
10:26 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
10:26
EYT düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmasına rağmen prim günü eksik olanlar tamamlama telaşına düştü. 9 Eylül 1999 ve sonrasında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek. Hal böyle olunca borçlanma ile emeklilik imkanı için detaylar merak ediliyor. İşte, EYT'yi kaçıranlar için emeklilik formülleri!
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9 Eylül 1999 ve sonrasında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek. Bu kişiler, borçlanmayla gelinen işe başlangıç tarihindeki prim gün şartına tabi olacak. Peki borçlanmayla nasıl EYT'li olunacak? Kimler yararlanabilecek? Nelere dikkat edilmeli? Detayları şöyle...
EYT düzenlemesinde Meclis maratonu başladı.
✖ ASKERLİK: Burada borçlanmanın işe başlangıç tarihini geriye çekmesi için askerliğin sigortadan önce yapılmış olması gerekiyor. Sigortadan önce askerlik yapılmışsa, işi başlangıç tarihi borçlanılan süre kadar geriye çekiliyor.
En çok 540 gün borçlanma yapılabiliyor. 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigorta başlangıcı olanlar, borçlanma yaptıkları süreyle başlangıç tarihini 8 Eylül 1999 ve öncesine çekebiliyorsa EYT kapsamına girebiliyor.
✖ AVUKATLIK STAJI: Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini borçlanabiliyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların EYT kapsamına girmesi için bu borçlanma ile başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesine çekebilmesi şart.