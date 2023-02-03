EYT’yi KIL PAYIYLA kaçırana müjde! Emeklilik formülleri peş peşe sıralandı! 1999, 2000, 2001, 2000 sigorta girişliler dikkat kesildi! İhya, staj, prim günü...

EYT düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmasına rağmen prim günü eksik olanlar tamamlama telaşına düştü. 9 Eylül 1999 ve sonrasında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek. Hal böyle olunca borçlanma ile emeklilik imkanı için detaylar merak ediliyor. İşte, EYT'yi kaçıranlar için emeklilik formülleri!