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Haberler Galeri Emekli zammında tünelden ilk ışık göründü! Emekliye 8.375, memura 12.546 maaş! %6 zam ve enflasyon farkı tabloda! Ocak ayı enflasyon...

Emekli zammında tünelden ilk ışık göründü! Emekliye 8.375, memura 12.546 maaş! %6 zam ve enflasyon farkı tabloda! Ocak ayı enflasyon...

Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 oranından zam uygulandı. Diğer yandan EYT ve ek gösterge düzenlemesi içinde detaylar netleşti. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler şimdiden Temmuz ayında maaşlara uygulanacak zam oranına çevrildi. En düşük memur maaşı yüzde 6'lık orana göre 12 bin 546 lira olurken, memur emeklilerinde de 8 bin 375 liraya ulaşacak. Enflasyon farkıyla bu tutarlar aşılabilecek. İşte, mesleklere göre yeni maaş hesaplamları 2023!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023 13:06
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Emekli zammında tünelden ilk ışık göründü! Emekliye 8.375, memura 12.546 maaş! %6 zam ve enflasyon farkı tabloda! Ocak ayı enflasyon...

2023 yılı emekli ve memur için oldukça kazançlı geçmeye devam ediyor. Ocak ayında açıklanan enflasyon rakamına refah payı düzenlemesi ile maaş zam oranı açıklandı. Memur ve memur emeklilerinin dört gözle beklediği ek gösterge yürürlüğe girerken, EYT düzenlemesi de nihayete kavuştu. Diğer yandan memurlar için Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle 2024-2025 yılları için uygulanacak zam oranları da merak edilen diğer husus oluyor. Peki, Temmuz'da kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli zammında tünelden ilk ışık göründü! Emekliye 8.375, memura 12.546 maaş! %6 zam ve enflasyon farkı tabloda! Ocak ayı enflasyon...

YÜZDE 8 AŞILIRSA FARK VAR

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon farkının hesabında ilk 6 ayda yüzde 8'lik oranın aşılıp aşılmayacağına bakılacak. Memurların ve emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları, 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti.

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Emekli zammında tünelden ilk ışık göründü! Emekliye 8.375, memura 12.546 maaş! %6 zam ve enflasyon farkı tabloda! Ocak ayı enflasyon...

Bunun için yapılan yasal düzenlemede de 13.52 puanlık ilave oranın, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacağı belirtilmişti. Yani memurların Temmuz'da yüzde 6 zamma ilave enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 21.52'yi (yüzde 8 + 13.52) değil, yüzde 8'i aşıp aşmadığına bakılacak.

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Emekli zammında tünelden ilk ışık göründü! Emekliye 8.375, memura 12.546 maaş! %6 zam ve enflasyon farkı tabloda! Ocak ayı enflasyon...

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş yüzde 6'lık toplu sözleşme artışıyla 11 bin 836 liradan 12 bin 546 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de 7 bin 901 liradan 8 bin 375 liraya ulaşacak. Temmuz'da memurların alacakları aile yardımı da artacak. Yüzde 6'lık orana göre çalışmayan eş için ödenen yardım 985,76 liradan bin 44 lira 91 kuruşa, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 216,84 liradan 229,85 kuruşa, 6 yaş üstü çocuk yardımı 108,42 liradan 114,93 liraya çıkacak.

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Emekli zammında tünelden ilk ışık göründü! Emekliye 8.375, memura 12.546 maaş! %6 zam ve enflasyon farkı tabloda! Ocak ayı enflasyon...

İLK TÜFE YÜZDE 6.65

Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 8'i aşarsa ayrıca enflasyon farkı da yansıtılacak. Bu yılın ilk enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Ocak enflasyonu yüzde 6.65 olarak duyuruldu. Bu orana önümüzdeki 5 ayda çıkacak enflasyon verileri eklenecek, yüzde 8'lik oran aşılırsa Temmuz'da enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.