Emekli zammında tünelden ilk ışık göründü! Emekliye 8.375, memura 12.546 maaş! %6 zam ve enflasyon farkı tabloda! Ocak ayı enflasyon...

2023 yılı emekli ve memur için oldukça kazançlı geçmeye devam ediyor. Ocak ayında açıklanan enflasyon rakamına refah payı düzenlemesi ile maaş zam oranı açıklandı. Memur ve memur emeklilerinin dört gözle beklediği ek gösterge yürürlüğe girerken, EYT düzenlemesi de nihayete kavuştu. Diğer yandan memurlar için Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle 2024-2025 yılları için uygulanacak zam oranları da merak edilen diğer husus oluyor. Peki, Temmuz'da kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar