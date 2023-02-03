HaberlerGaleriEmekli zammında tünelden ilk ışık göründü! Emekliye 8.375, memura 12.546 maaş! %6 zam ve enflasyon farkı tabloda! Ocak ayı enflasyon...
Emekli zammında tünelden ilk ışık göründü! Emekliye 8.375, memura 12.546 maaş! %6 zam ve enflasyon farkı tabloda! Ocak ayı enflasyon...
Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 oranından zam uygulandı. Diğer yandan EYT ve ek gösterge düzenlemesi içinde detaylar netleşti. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler şimdiden Temmuz ayında maaşlara uygulanacak zam oranına çevrildi. En düşük memur maaşı yüzde 6'lık orana göre 12 bin 546 lira olurken, memur emeklilerinde de 8 bin 375 liraya ulaşacak. Enflasyon farkıyla bu tutarlar aşılabilecek. İşte, mesleklere göre yeni maaş hesaplamları 2023!