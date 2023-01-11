11 Ocak 2023, Çarşamba
2023 yılının ilk ZAMLI ödemeleri! Yeni ödenecek tutarlar belli oldu! En az 1.430 TL ödenecek! Tabloya bakıp hemen öğrenin
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Maaşlara yüzde 30 zam oranı uygulanacak. Böylelikle en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıkarıldı. Diğer yandan birçok kalemde maaşlarda değişim yaşanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen sosyal yardım ödeme miktarlarında da artış yaşandı. Sosyal yardım ödemelerinden yararlananlar yeni ödeme miktarlarını araştırmaya başladı. İşte, 65 yaş, evde bakım, dul ve yetim aylığı ödemeleri yeni maaşlar...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 11:22
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13