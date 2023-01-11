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Haberler Galeri 2023 yılının ilk ZAMLI ödemeleri! Yeni ödenecek tutarlar belli oldu! En az 1.430 TL ödenecek! Tabloya bakıp hemen öğrenin

2023 yılının ilk ZAMLI ödemeleri! Yeni ödenecek tutarlar belli oldu! En az 1.430 TL ödenecek! Tabloya bakıp hemen öğrenin

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Maaşlara yüzde 30 zam oranı uygulanacak. Böylelikle en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıkarıldı. Diğer yandan birçok kalemde maaşlarda değişim yaşanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen sosyal yardım ödeme miktarlarında da artış yaşandı. Sosyal yardım ödemelerinden yararlananlar yeni ödeme miktarlarını araştırmaya başladı. İşte, 65 yaş, evde bakım, dul ve yetim aylığı ödemeleri yeni maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 11:22
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2023 yılının ilk ZAMLI ödemeleri! Yeni ödenecek tutarlar belli oldu! En az 1.430 TL ödenecek! Tabloya bakıp hemen öğrenin

SON DAKİKA! 2023 yılının ilk zamlı ödemeleri merak ediliyordu. Yeni ödenecek tutarlar belli oldu. En az 1.430 TL ödenecek. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında emekli ve memura 2023 yılının ilk 6 ayı için uygulanacak zam oranu netleşti. Ocak ayı itibariyle maaşlara yüzde 30 zam uygulanacak. Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar ise ödemelerinin ne kadar yükseldiğini merak ediyor. İşte, yeni zamlı ödeme miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 yılının ilk ZAMLI ödemeleri! Yeni ödenecek tutarlar belli oldu! En az 1.430 TL ödenecek! Tabloya bakıp hemen öğrenin

EN DÜŞÜK DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR?

Bu kapsamda 2023 yılında; yüzde 25 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 1.430 liraya yükselmiş oldu. En yüksek aylık da 13 bin liraya çıkmış oldu. Yeni zamla birlikte dul ve yetim maaşı alanların ek ödemeleri de artırıldı.

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2023 yılının ilk ZAMLI ödemeleri! Yeni ödenecek tutarlar belli oldu! En az 1.430 TL ödenecek! Tabloya bakıp hemen öğrenin

YETİM AYLIĞI NEDİR?

Çocuklara, anne-babaları dolayısıyla ödenen ölüm aylığına "yetim aylığı" da denilmektedir. Kanuna göre kız ve erkek çocuklarına, anne-babalarından olan hak sahipliği nedeniyle aylık bağlanması için farklı şartların varlığı gerekmektedir.

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2023 yılının ilk ZAMLI ödemeleri! Yeni ödenecek tutarlar belli oldu! En az 1.430 TL ödenecek! Tabloya bakıp hemen öğrenin

DUL MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var.

SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışıyorsa yüzde 50'sini alıyor.

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2023 yılının ilk ZAMLI ödemeleri! Yeni ödenecek tutarlar belli oldu! En az 1.430 TL ödenecek! Tabloya bakıp hemen öğrenin

Yine maaş alabilecek durumda çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda bunlar arasında pay edilebiliyor. Burada eş olarak tamamen nikahlı evlilikler kast ediliyor. Birlikte yaşamak ya da dini nikahlı olmak, çocuklar olsa dahi ölüm aylığı bağlanmasında dikkate alınmıyor.

Erkek, SGK ve Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının yüzde 50'sini dul aylığı olarak alabiliyor. Erkek sigortalı çalışmıyor ve Bağkurlu da değilse ölen eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor.