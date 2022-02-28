Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi belli oldu mu? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre desteği ne zaman verilecek?

Mazot ve gübre desteği 2022 ödeme takvimi, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Mart ayına girmemize kısa süre kala çiftçilere yönelik verilen mazot ve gübre desteğinin hangi tarihte verileceği merak ediliyor. Söz konusu destek ödemesi ile tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Peki, mazot ve gübre desteği ödeme takvimi belli oldu mu? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre desteği ne zaman verilecek?