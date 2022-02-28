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Altın fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı etkisi! Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Savaşın devam etmesi durumunda...
Altın alacakların yakından ilgilendiren son dakika açıklamaları geliyor. Cuma gününü yüzde 2,1 düşüşle 838,6 liradan kapatan gram altın, yeni haftaya 840 liranın üzerinde yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta, son 17 ayın zirvesi olan 1.974 doları görmesinin ardından düşüşe geçen ons altın cuma günü, yüzde 0,5 azalışla 1.888,4 dolardan kapanış yapmıştı. Altın fiyatlarında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş etkili oluyor. Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Gram, çeyrek altın yükselecek mi? İşte son gelişmeler...