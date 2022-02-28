28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Altın fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı etkisi! Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Savaşın devam etmesi durumunda...

Altın fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı etkisi! Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Savaşın devam etmesi durumunda...

Altın alacakların yakından ilgilendiren son dakika açıklamaları geliyor. Cuma gününü yüzde 2,1 düşüşle 838,6 liradan kapatan gram altın, yeni haftaya 840 liranın üzerinde yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta, son 17 ayın zirvesi olan 1.974 doları görmesinin ardından düşüşe geçen ons altın cuma günü, yüzde 0,5 azalışla 1.888,4 dolardan kapanış yapmıştı. Altın fiyatlarında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş etkili oluyor. Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Gram, çeyrek altın yükselecek mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2022 16:08
  • 1
  • 16
Altın fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı etkisi! Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Savaşın devam etmesi durumunda...

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, küresel piyasalarda da gerilim sürüyor. 2021'in başından bu yana en yüksek seviyeyi gören altın fiyatlarında seyrin nasıl süreceği merak ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının maliyetleri gün geçtikçe artarken, belirsizlikler nedeniyle küresel piyasalarda "güvenli liman" olarak nitelendirilen altına talep güçlendi. Peki, gram, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Altın fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı etkisi! Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Savaşın devam etmesi durumunda...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talep devam ediyor. Küresel gelişmelerden kaynaklı altının ons fiyatı 1910 dolarda seyrederken, iç piyasada Kapalıçarşı esnafı savaşın devam etmesi durumunda yeni rekorların gelmesini bekliyor.

  • 3
  • 16
Altın fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı etkisi! Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Savaşın devam etmesi durumunda...

Altına daha çok alış olarak talep olduğunu vurgulayan bir Kapalıçarşı esnafı, "Savaş senaryosu olduğu zaman altın her zaman yükselir. Savaş devam ettiği sürece de altınnda ki yükselişte devam edecektir. Aksi takdirde ise altın fiyatları 800-820 bandına kadar gerileyebilir. Yaklaşık bir iki ay içerisinde tekrardan 1000 TL bandını görebilir altın. Bir iki gündür Rus ve Ukraynalı turist var fakat savaştan kaynaklımı bilmiyoruz" dedi.

  • 4
  • 16
Altın fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı etkisi! Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Savaşın devam etmesi durumunda...

ALTINA TALEP ARTTI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının maliyetleri gün geçtikçe artarken, belirsizlikler nedeniyle küresel piyasalarda "güvenli liman" olarak nitelendirilen altına talebinin güçlendiği görülüyor.

  • 5
  • 16
Altın fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı etkisi! Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Savaşın devam etmesi durumunda...

Hafta sonu batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası ve ülkenin önemli bankalarının uluslararası para transferi SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda anlaşırken, Avrupa Birliği (AB) de bugün, Rusya Merkez Bankası'nın rezerv ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemleri yasaklama kararı aldı.