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Emeklilerin gözü orada! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret formülü gündemde
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl bin liradan 1.100 liraya çıkarılan bayram ikramiyesinde bu sene asgari ücret formülü gündemde. Ocak zammının ardından gözler bayram ikramiyesi artışına çevrildi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oldu mu? İşte son gelişmeler...