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Emeklilerin gözü orada! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret formülü gündemde

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl bin liradan 1.100 liraya çıkarılan bayram ikramiyesinde bu sene asgari ücret formülü gündemde. Ocak zammının ardından gözler bayram ikramiyesi artışına çevrildi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2022 15:01
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Emeklilerin gözü orada! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret formülü gündemde

Emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ayrı ayrı ikramiye alıyor. İlk olarak 1.000 lira olarak verilen ikramiye, geçtiğimiz yıl 1.100 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarında yapılan yüksek zam sonrası bayram ikramiyesinde de artış beklentisi oluştu. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oldu mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilerin gözü orada! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret formülü gündemde

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinde yapılması beklenen artışa odaklandı. Emekli ikramiyesindeki artış ile ilgili asgari ücret formülü gündemdeki yerini koruyor.

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Emeklilerin gözü orada! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret formülü gündemde

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce 1.100'er liradan 2.200 lira ikramiye alan emeklilere, bu yıl ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması gündeme geldi.

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Emeklilerin gözü orada! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret formülü gündemde

Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ödenecek.

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Emeklilerin gözü orada! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret formülü gündemde

Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak.