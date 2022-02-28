Emeklilerin gözü orada! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret formülü gündemde

Emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ayrı ayrı ikramiye alıyor. İlk olarak 1.000 lira olarak verilen ikramiye, geçtiğimiz yıl 1.100 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarında yapılan yüksek zam sonrası bayram ikramiyesinde de artış beklentisi oluştu. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oldu mu? İşte haberin detayları...