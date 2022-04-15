DİKKAT! Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu, gerçek mi? Trendyol’dan son dakika açıklaması

Kurbanlarına, "iPhone almak için bu paylaşımı 10 kişiye daha göndermeniz gerekiyor" talebinde bulunuluyor. Bu tıklamalarla birçok bilgiyi karşı tarafa aktarmış olabilirler. İkincisi ise doldurulan anketlerden sonra açık adres ve isim soy isim gibi bilgiler isteniyor. Ardından sizin adınıza PTT'ye bir paket gönderiliyor. Burada paketi almanız için ise 100 TL veya bazen 200 TL gibi bir ödeme yapmanız istenir. Ödeme yaptıktan sonra kutuyu alabileceğiniz söyleniyor. Kutuyu aldıktan sonra içinde hiçbir şey olmayan boş bir paket sizi karşılamış oluyor.