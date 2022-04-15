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DİKKAT! Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu, gerçek mi? Trendyol'dan son dakika açıklaması

Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu? Son günlere sosyal medya ve WhatsApp üzerinden "Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi" başlığı altında bir link paylaşılıyor. Bu linkle karşı karşıya kalan vatandaşlar, söz konusu hediyenin doğruluğunu teyit etmek için internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Trendyol tarafından "12. yıl dönümü hediyesi" ile ilgili paylaşımlar hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu, gerçek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2022 12:39
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DİKKAT! Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu, gerçek mi? Trendyol’dan son dakika açıklaması

Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu? Online alışveriş sitesi Trendyol'un 12. yıl dönümü hediyesi verdiğine yönelik paylaşılan linkler hakkında araştırmalar devam ediyor. WhatsApp ve sosyal medya üzerinden paylaşılan bu linklerin doğru olup olmadığını merkan edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu, gerçek mi? İşte son açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DİKKAT! Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu, gerçek mi? Trendyol’dan son dakika açıklaması

TRENDYOL 12. YIL DÖNÜMÜ HEDİYESİ DOĞRU MU?

Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi başlığı altında gönderilen mesajda bir link bulunuyor. Bu linke tıklayanlar için kısa bir anket yapılmış görülüyor. Anket aşamaları tamamlandıktan sonra 3 kuru seçilmesi isteniyor. Hemen şunu belirtelim ki, "Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi" doğru değildir. Dolandırıcılık adına kurulmuş bu linke tıklanmaması gerekiyor.

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DİKKAT! Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu, gerçek mi? Trendyol’dan son dakika açıklaması

Kurbanlarına, "iPhone almak için bu paylaşımı 10 kişiye daha göndermeniz gerekiyor" talebinde bulunuluyor. Bu tıklamalarla birçok bilgiyi karşı tarafa aktarmış olabilirler. İkincisi ise doldurulan anketlerden sonra açık adres ve isim soy isim gibi bilgiler isteniyor. Ardından sizin adınıza PTT'ye bir paket gönderiliyor. Burada paketi almanız için ise 100 TL veya bazen 200 TL gibi bir ödeme yapmanız istenir. Ödeme yaptıktan sonra kutuyu alabileceğiniz söyleniyor. Kutuyu aldıktan sonra içinde hiçbir şey olmayan boş bir paket sizi karşılamış oluyor.

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DİKKAT! Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu, gerçek mi? Trendyol’dan son dakika açıklaması

TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trendyol'un kesinlikle böyle bir kampanyasının bulunmadığı belirtilirken, firmanın adını kullanarak bu tür dolandırıcılık girişimlerinde bulunanlar hakkında da gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı vurgulandı.

Trendyol tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

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DİKKAT! Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu, gerçek mi? Trendyol’dan son dakika açıklaması

"Bazı haberleşme ve sosyal medya platformlarında yer alan "Trendyol 12. Yıl Dönümü Hediyesi" başlıklı bağlantı ve yönlendirmelerin şirketimizle ilgisi bulunmamaktadır. Trendyol olarak tarafımızdan gönderilmeyen bu tür kötü niyetli ve kimlik avı şüphesi bulunan bağlantılara itibar edilmemesini rica ederiz. Bu paylaşımlar ile ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."