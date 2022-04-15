15 Nisan 2022, Cuma
DİKKAT! Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu, gerçek mi? Trendyol'dan son dakika açıklaması
Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu? Son günlere sosyal medya ve WhatsApp üzerinden "Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi" başlığı altında bir link paylaşılıyor. Bu linkle karşı karşıya kalan vatandaşlar, söz konusu hediyenin doğruluğunu teyit etmek için internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Trendyol tarafından "12. yıl dönümü hediyesi" ile ilgili paylaşımlar hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu, gerçek mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.04.2022 12:39
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