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Haberler Galeri Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 ödeme tarihleri...

Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 ödeme tarihleri...

Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, mazot ve gübre desteği ödemeleri için açıklamada bulunmuştu. Ödemelerden yararlanmak isteyen tarih açıklamasını bekleyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmaları sürdürüyor. Ödemeler bu sene yüzde 100 artırıldı. İşte, Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 21.03.2021 21:16
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Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 ödeme tarihleri...

Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarımsal hayatı desteklemek amacıyla ödenen mazot ve gübre desteği için tarihler merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeme tarihine yönelik açıklama gelmişti. Ancak son dönemde sosyal medya üzerinden ödemelerin henüz yapılmadığına yönelik paylaşımlar sürüyor. İşte, mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 ödeme tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 ödeme tarihleri...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NEDEN YATMADI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ödemelerinin T.C. kimlik numarasının son hanesi göre yapılacağını duyurmuştu. T.C. kimlik nmarasının son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanların ödemesi 5 Mart saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacağı bildirilmişti.

Bazı illerde ödemelerin yapılmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak ödemelerin neden yapılmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 ödeme tarihleri...

Desteklerin detaylarına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları söylemişti:

"Hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 33 bin 433 üreticimize 154 milyon 658 bin 71 lira, yem bitkileri desteği kapsamında 69 bin 584 üreticimize 222 milyon 85 bin 119 lira olmak üzere toplamda 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemelerine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre bugün (5 Mart) itibarıyla başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun. Kimlik numarası son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak."

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Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 ödeme tarihleri...

GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

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Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 ödeme tarihleri...

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.