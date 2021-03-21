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Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 ödeme tarihleri...
Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, mazot ve gübre desteği ödemeleri için açıklamada bulunmuştu. Ödemelerden yararlanmak isteyen tarih açıklamasını bekleyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmaları sürdürüyor. Ödemeler bu sene yüzde 100 artırıldı. İşte, Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 21.03.2021 21:16
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