SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl içerisinde iki kez ödenen ikramiyeler için ödeme tarihleri merak ediliyor. Emekliler için ek gelir anlamına gelen bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere 1.000'er lira ikramiye veriliyor. İşte, 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?