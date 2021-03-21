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Haberler Galeri Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?

Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?

2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin cebini dolduracak ikramiye ödemelerinin ödeme tarihleri belli oldu. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilerin hesabına yılda iki kez ikramiye ödemesi yapılıyor. Vatandaşlar ödemeler neticesinde ek gelir sahibi oluyor. Ramazan bayramına kısa süre kala ikramiye ödeme sorgulanmaya başladı. İşte, 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?

Giriş Tarihi: 21.03.2021 22:53 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 22:53
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Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?
Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?

SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl içerisinde iki kez ödenen ikramiyeler için ödeme tarihleri merak ediliyor. Emekliler için ek gelir anlamına gelen bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere 1.000'er lira ikramiye veriliyor. İşte, 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?
Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 yılına ilişkin bayram ikramiye tarihleri belli oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

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Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?
Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?

BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ OLACAK MI?

Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getiriliyor. Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.

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Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?
Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?

2020 yılı enflasyonu yüzde 14.60 olarak gerçekleşti. Buna göre bin liralık ikramiye 1.146 liraya yükselecek. Emeklilerin eline bu yıl 2.000 lira yerine 2.292 lira geçecek. İkramiye artışından sadece emekliler değil, kapsamdaki dul ve emekliler de yararlanacak.

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Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?
Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.