HaberlerGaleriEmeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?
Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?
2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin cebini dolduracak ikramiye ödemelerinin ödeme tarihleri belli oldu. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilerin hesabına yılda iki kez ikramiye ödemesi yapılıyor. Vatandaşlar ödemeler neticesinde ek gelir sahibi oluyor. Ramazan bayramına kısa süre kala ikramiye ödeme sorgulanmaya başladı. İşte, 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 21.03.2021 22:53Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 22:53
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
12
Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?
2
12
Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?
3
12
Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?
4
12
Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?
5
12
Emeklilere müjdeli haber! İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri ne zaman?