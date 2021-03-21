Hayata geçerse marketlerde satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros için kritik süreç devam ediyor. Eğer talep kabul edilirse o ürünler artık raflarda yer almayacak. Market zincirleri tarafından birçok ürün müşterilerinin hizmetine sunuyor. Marketlerin kendilerine özel belirledikleri günlerde aktüel ürünler kataloğu yayınlanıyor. Ürünler içinde en çok ilgi gören ise elektronik ürünler yer alıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili çalışma yapıldığı biliniyor. Eğer bu yönetmelik kabul edilirse büyük market zincirlerinin teknoloji ürünler, cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapamayacak.