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21 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Hayata geçerse marketlerde satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros için kritik süreç... Hayata geçerse marketlerde satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros için kritik süreç...
81 ilde şubeleri bulunan market zincirleri tarafından birçok ürün satışı yapılmaktadır. Marketler için yeni karar alınması için detaylar paylaşılmıştı. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı korumak için zincir marketlerle ilgili bir yönetmelik hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Eğer talep hayata geçerse bazı ürünler market raflarında artık yer almayacak. Özellikle elektronik ürünlerde listede ilk sırada yer alıyor. Ayrıca talebin hayata geçmesinin ardından marketler Pazar günü saat 11:00'dan önce kepenklerini kaldıramayacak.
Giriş Tarihi: 21.03.2021 20:21 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 20:21
Hayata geçerse marketlerde satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros için kritik süreç devam ediyor. Eğer talep kabul edilirse o ürünler artık raflarda yer almayacak. Market zincirleri tarafından birçok ürün müşterilerinin hizmetine sunuyor. Marketlerin kendilerine özel belirledikleri günlerde aktüel ürünler kataloğu yayınlanıyor. Ürünler içinde en çok ilgi gören ise elektronik ürünler yer alıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili çalışma yapıldığı biliniyor. Eğer bu yönetmelik kabul edilirse büyük market zincirlerinin teknoloji ürünler, cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapamayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Taslağa göre, bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerinin karşılanması ve bu kesimin korunması hedefleniyor.
O ÜRÜNLER SATILAMAYACAK
Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.
Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek.