Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği derin nefes aldırıyor. Ödemelerin hesaplara yatacağı tarih için resmi açıklama gelmişti. Ancak sosyal medyada yapılan paylaşımlarda mazot ve gübre desteğinin henüz yatmadığı dile getiriliyor. Bakan Pekdemirli bugün yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi. İşte, mazot ve gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Ziraat Bankası...