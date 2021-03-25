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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Ziraat Bankası... Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Ziraat Bankası...
Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik ödenen mazot ve gübre desteği için tarih belli oldu. Bakan Bekir Pekdemirli, ödeme tarihlerini son dakika olarak duyurdu. Son dönemde ödemenin hesaplarına yatmadığını sorgulayan vatandaşlar detayları sorguluyor. İşte, mazot ve gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Bakan tarih verdi...
Giriş Tarihi: 25.03.2021 16:19
Mazot ve gübre desteği neden yatmadı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği derin nefes aldırıyor. Ödemelerin hesaplara yatacağı tarih için resmi açıklama gelmişti. Ancak sosyal medyada yapılan paylaşımlarda mazot ve gübre desteğinin henüz yatmadığı dile getiriliyor. Bakan Pekdemirli bugün yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi. İşte, mazot ve gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Ziraat Bankası...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bakan Pakdemirli, konuşmasının sonunda ise bir müjdeyi vatandaşlara duyurdu. Bakan Pakdemirli,
"Yarın itibariyle mazot ve gübre desteği ödemeleri başlıyor. 81 ilde 2 milyon 103 bin 884 çiftçiye 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 TL ödeme yapılak" dedi.
T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar (Vergi kimlik numarası son hanesi 1,3,5,6,7,8,9 olanlar) 26 Mart'tan itibaren, kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar (Vergi kimlik numarası son hanesi 4 olanlar) 2 Nisan'dan itibaren, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar (Vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar) ise
9 Nisan'dan itibaren ödemelerini alabilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığının yürütücüsü olduğu LEADER Projesi kapsamında 15 il için 'Yerel Eylem Gruplarının (YEG) Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı' gerçekleştirildi. Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen ve 24 milyon 400 bin euro bütçenin ayrıldığı LEADER Projesi'nde yer alacak iller ise Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat olarak açıklandı. Projenin kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında teşvik edici rolü üstleneceği belirtildi.
Lansman programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkelerin tarımsal üretimde kendi kendine yetebilmesi ve kalkınmanın genel anlamda sağlanabilmesi adına kırsal alan hayati önem taşımaya da devam etmektedir.