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Altın alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı! Tahtından edecek! Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları gün içerisinde en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son günlerde yaşanan dalgalanma sonrasında yatırımcılar uzman isimlerin yorumlarını yakından takip ediyor. Hafta başından bu yana yükseliş içerisinde olan gram altın fiyatı bugün 443 TL'den satılıyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalanma yaşasa da ağırlıklı olarak yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Yatırımcının güvenilir liman olarak gördüğü altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 25.03.2021 15:54
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Altın alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı! Tahtından edecek! Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın alacaklar dikkat. Uzman isim uyardı. Tahtından edecek. Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yeni haftada da sürüyor. 25 Mart Perşembe günü güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı, yükseliş trendini sürdürürken bugün de 443 TL'den değer görüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış-satış rakamlarını ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte, güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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Altın alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı! Tahtından edecek! Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart'ın sonuna doğru nasıl bir grafik içerisinde ilerleyeceği yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

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Altın alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı! Tahtından edecek! Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 25 MART 2021

25 Mart 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.926,00

Satış: 2.992,00

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Altın alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı! Tahtından edecek! Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.934,00

Satış: 2.978,00

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Altın alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı! Tahtından edecek! Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GRAM ALTIN

Alış: 443,74

Satış: 443,84