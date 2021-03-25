Altın alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı! Tahtından edecek! Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları gün içerisinde en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son günlerde yaşanan dalgalanma sonrasında yatırımcılar uzman isimlerin yorumlarını yakından takip ediyor. Hafta başından bu yana yükseliş içerisinde olan gram altın fiyatı bugün 443 TL'den satılıyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalanma yaşasa da ağırlıklı olarak yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Yatırımcının güvenilir liman olarak gördüğü altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?