Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 mazot gübre desteği ödeme takvimi belli oldu mu?

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 yılında mazot gübre desteklerinin hangi tarihte ödeneceği konusunda araştırmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemelerin tarihini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 mazot gübre desteği ödeme takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 15:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL