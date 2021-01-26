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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 mazot gübre desteği ödeme takvimi belli oldu mu? Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 mazot gübre desteği ödeme takvimi belli oldu mu? Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 yılında mazot gübre desteklerinin hangi tarihte ödeneceği konusunda araştırmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemelerin tarihini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 mazot gübre desteği ödeme takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 26.01.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 15:04
Mazot ve gübre desteği ödemeleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Devlet tarafından çiftçilere verilen ödemelerden biri olan mazot ve gübre desteği ödemelerinden faydalanan vatandaşlar, 2021 yılında ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Şubat ayının yaklaşması ile birlikte araştırmalar daha da hızlandı. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 yılın mazot gübre desteği ödemeleri için tarih açıklandı mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği ödemeleri çiftçiler tarafından dört gözle bekleniyor. Geçtiğimiz sene toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira destek ödemesi yapılmıştı. 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin takvimi henüz açıklanmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.
DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.
Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.
Bu şartlar;