Çalışanlar açısından baktığımızda ise gelir vergisi indirimleri yasalarımızda bulunuyor. Çalışanlara yapılan gelir vergisi indirimleri onlara hem maaş artışı sağlıyor hem de erken emekli olmalarının yolunu açıyor. Her yıl asgari ücret ile birlikte engellilerin vergi indirim miktarları da yeniden hesaplanarak açıklanıyor. Burada engellilik oranları üç bölümde değerlendiriliyor. Yüzde 80 ve üzeri engeli olanlar birinci derecede, yüzde 60-79 oranı olanlar ikinci derece yüzde 40-59 arası engeli olanlar ise üçüncü derece engelli olarak değerlendiriliyor.