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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! Vergisiz emeklilikte son dakika gelişmesi: Şartlar değişti! Vergi indirimi nasıl alınır? Milyonları ilgilendiriyor! Vergisiz emeklilikte son dakika gelişmesi: Şartlar değişti! Vergi indirimi nasıl alınır? Son dakika... Milyonlarca çalışan emeklilik için hayal kuruyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar emekli olabilmek için hak kazanıyor. Bazı yıllar emeklilik için şartlar değiştirilirken, her yıl asgari ücret ile birlikte engellilerin vergi indirim miktarları da yeniden hesaplandı. Vergi indirimi ile gelirlerini artıran engelliler, bir yandan da erken emeklilik fırsatı elde ediyor. Giriş Tarihi: 26.01.2021 11:18
Türkiye'de çeşitli iş yerlerinde çalışan milyonlarca engelli vatandaşlara her yıl vergi indirimi uygulanıyor. Vergi indirimi ile gelirleri artan engelliler için erken emeklilik fırsatı da doğuyor. Engellilik oranları üç bölümde değerlendirilirken, vergi indirimi için bazı şartlar da gerekiyor. Peki, engelli vergi indiriminden kimler faydalanabilir? Vergi indirimi başvuru için gerekli belgeler neler? Vergi indirimi nasıl alınır? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ENGELLİYE VERGİSİZ EMEKLİLİK
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'da 'Engelliye vergisiz emeklilik' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:
Engelliler her yıl belirlenen miktarlarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırırken bir yandan da erken emeklilik fırsatı yakalıyor. Türkiye'de milyonlarca engelli kardeşimiz bulunuyor ve bunların büyük kısmı da çeşitli işyerlerinde çalışıyor. Kimisi kamuda kimisi de özel sektörde görev yapıyor.
Yasalarımız zaten işverenlere belli sayıda engelli çalıştırma zorunluluğu da getiriyor. Vergi yasalarımıza baktığımızda engelliler için çok önemli indirimler ve muafiyetler görüyoruz. Özellikle KDV ve ÖTV indirimiyle birlikte emlak vergisi gibi durumlarda belli şartlarda tamamen muaf da oluyorlar.
Çalışanlar açısından baktığımızda ise gelir vergisi indirimleri yasalarımızda bulunuyor. Çalışanlara yapılan gelir vergisi indirimleri onlara hem maaş artışı sağlıyor hem de erken emekli olmalarının yolunu açıyor. Her yıl asgari ücret ile birlikte engellilerin vergi indirim miktarları da yeniden hesaplanarak açıklanıyor. Burada engellilik oranları üç bölümde değerlendiriliyor. Yüzde 80 ve üzeri engeli olanlar birinci derecede, yüzde 60-79 oranı olanlar ikinci derece yüzde 40-59 arası engeli olanlar ise üçüncü derece engelli olarak değerlendiriliyor.
2021 İÇİN 1500 TL 2021 yılı için hesaplanan vergi indirimi miktarları ise şöyle oldu: Birinci derecede engelli: 1.500 TL İkinci derecede engelli: 860 TL Üçüncü derecede engelli: 380 TL