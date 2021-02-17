Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ve üreticilere verilen destek ödemelerinden biri olan mazot ve gübre desteği için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şubat ayının ortasına geldiğimiz dönemde ödemeler beklenirken, Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Ödemelerin zamlanması sonrasında ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte, Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre destek paraları ne zaman verilecek?