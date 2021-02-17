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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre destek paraları ne zaman verilecek? Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre destek paraları ne zaman verilecek?
Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre destek paraları ne zaman verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde, bu destekten faydalanan vatandaşlar ödemelerin tarihini merak ediyor. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ödemelerin zamlandığını açıkladı. İşte, Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre destek paraları ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 17.02.2021 20:04 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 20:04
Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ve üreticilere verilen destek ödemelerinden biri olan mazot ve gübre desteği için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şubat ayının ortasına geldiğimiz dönemde ödemeler beklenirken, Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Ödemelerin zamlanması sonrasında ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte, Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre destek paraları ne zaman verilecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında, "Gübre desteklerini yüzde 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Buğdayy, arpa, çavdar yulaf ibi dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz ." açıklamalarında bulundu.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2021 yılı içerisinde mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman ödeneceği henüz belli olmadı. Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.
Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.