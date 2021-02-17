Bankalar hız kesmeden açıkladı: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, İş Bankası, Ziraat Bankası...

Merkez Bankası tarafından yapılacak açıklama sonrasında, güncel kredi faiz oranları tüketiciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa süre sonra Merkez Bankası tarafından yapılacak açıklama öncesinde kredi faiz oranları merak ediliyor. Nakit ihtiyacı olanlar için güncel kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. Bankalar müşterilerine çeşitli ihtiyaç - taşıt - konut kredisi kampanyaları sunuyor. İşte, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları...