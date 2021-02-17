Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalar hız kesmeden açıkladı: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, İş Bankası, Ziraat Bankası... Bankalar hız kesmeden açıkladı: Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, İş Bankası, Ziraat Bankası...
Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz oranlarına göre güncel kredi oranları düzenlenecek. Bankalar müşterilerine çeşitli ihtiyaç - taşıt - konut kredisi kampanyaları sunuyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar, bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Merkez Bankası açıklaması sonrasında, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları tablosu...
Giriş Tarihi: 17.02.2021 21:00
Merkez Bankası tarafından yapılacak açıklama sonrasında, güncel kredi faiz oranları tüketiciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa süre sonra Merkez Bankası tarafından yapılacak açıklama öncesinde kredi faiz oranları merak ediliyor. Nakit ihtiyacı olanlar için güncel kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. Bankalar müşterilerine çeşitli ihtiyaç - taşıt - konut kredisi kampanyaları sunuyor. İşte, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:
Tüketici kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.66
Konut kredisi: 1.47
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
Taşıt kredisi: 1.62
Enflasyona endeksli konut kredisi: 1.44
İhtiyaç kredisi: 1.66
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.50
İhtiyaç kredisi: 1.62
Taşıt kredisi: 1.48
AKBANK FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 2.03
İhtiyaç kredisi: 1.85
Taşıt kredisi: 1.45
Konut kredisi: 1.35