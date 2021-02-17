Başvurana 864, 914 TL para yardımı! Birçok kişi yardımların farkında değil! Destek ödemesi detayları...

Devlet tarafından sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Birçok alanda ihtiyaç sahibi olanlar için ödemelerin başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul ediliyor. Ödemelerden biri de engelli aylığı oluyor. Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır. Ödemeden yararlanmak için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal yardım detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.