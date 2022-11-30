2022 Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? İş yeri, dükkan kira artış oranı ne olur? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Milyonlarca kiracı ve ev sahipleri Aralık ayı kira artışı ne kadar olacak? sorusunu gündeme getirdi. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte iş yerleri için için kira artış oranları da belli olacak. Peki, "Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman? 2022 Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...