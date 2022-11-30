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Haberler Galeri 2022 Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? İş yeri, dükkan kira artış oranı ne olur? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

2022 Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? İş yeri, dükkan kira artış oranı ne olur? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Milyonlarca kiracı ve ev sahipleri Aralık ayı kira artışı ne kadar olacak? sorusunu gündeme getirdi. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte iş yerleri için için kira artış oranları da belli olacak. Peki, "Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman? 2022 Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 16:41
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2022 Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? İş yeri, dükkan kira artış oranı ne olur? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

TÜİK tarafından belirlenecek olan 2022 Kasım enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler, kira hesaplamalarına çevrilecek. Aralık ayında kira sözleşmesi yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar için oran normalde 12 aylık enflasyon verilerine göre belli oluyor. Peki, Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

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2022 Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? İş yeri, dükkan kira artış oranı ne olur? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla hem beş aylık enflasyon belli olacak hem de kira artış oranı belli olacak.

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2022 Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? İş yeri, dükkan kira artış oranı ne olur? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

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2022 Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? İş yeri, dükkan kira artış oranı ne olur? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

KONUTLAR İÇİN ÖNEMLİ KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek.

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2022 Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? İş yeri, dükkan kira artış oranı ne olur? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.