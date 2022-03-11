11 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bankalar cazip tekliflerini sıraladı! 500 - TL, 1.500 - 2.500 -TL arası ödeme sağlanıyor! SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı...

Bankalar cazip tekliflerini sıraladı! 500 - TL, 1.500 - 2.500 -TL arası ödeme sağlanıyor! SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı...

Emekliler 2022 yılı itibariyle birçok kazanç elde etti. Bankalar yeni yıl için geçerli promosyon ödeme miktarlarını duyurdu. Emeklilerin maaşlarını kendi bankalarına belirlenen süre dahilinde taşıyanlara promosyon ödemesi yapılıyor. Birçok emekli ise, kendisine en cazip fiyatı sunan bankayı tercih ediyor. Bu süreçte bazı bankaların promosyon miktarları 3.000 TL'ye kadar çıkıyor. Bankaların güncel promosyon miktarlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, Akbank, DenizBank, Halk Bankası emekli promosyon miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2022 19:44
  • 1
  • 16
Bankalar cazip tekliflerini sıraladı! 500 - TL, 1.500 - 2.500 -TL arası ödeme sağlanıyor! SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı...

Bankalar cazip tekliflerini sıraladı. 500 - TL, 1.500 - 2.500 -TL arası ödeme sağlanıyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı... Bayram ikramiyelerini ödemelerine kısa süre kala bir müjde de promosyon ödemelerinden geldi. Bankalar yeni yılda geçerli olacak emekli promosyon miktarlarını duyurdu. Maaş karşılığı emeklilere 3000 TL'ye varan promosyon ödemeleri gerçekleştirilecek. Emekliler ödemelerin miktarları ve tarihleri için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, İş Bankası, Akbank, Ziraat Bankası, Garanti, Finansbank, Şekerbank promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Bankalar cazip tekliflerini sıraladı! 500 - TL, 1.500 - 2.500 -TL arası ödeme sağlanıyor! SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı...

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını 3 sene boyunca DenizBank'tan alma sözü ile 1.750 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanabilirsiniz.

  • 3
  • 16
Bankalar cazip tekliflerini sıraladı! 500 - TL, 1.500 - 2.500 -TL arası ödeme sağlanıyor! SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı...

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan gelir/aylık ödemeleri ile emekli ikramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaya başlanmıştı. Emekli aylığını bankadan almakta olan vatandaşlar 3 sene süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden yararlanabilir. 1.500.-TL'ye kadar maaşı olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL, 1.500 - 2.500.-TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

  • 4
  • 16
Bankalar cazip tekliflerini sıraladı! 500 - TL, 1.500 - 2.500 -TL arası ödeme sağlanıyor! SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı...

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

QNB Finansbank, emeklilere şubeye gelmeden 2.200 TL'ye varan promosyon imkanı veriyor. 2.200 TL'ye kadar promosyon kazanma, ayda iki kere diğer banka ATM'lerinden ücretsiz para çekme, bireysel internet bankacılığından ücretsiz EFT/TL havale ve şubelerde işlem sıra önceliği gibi birçok avantajdan faydalanıyor.

  • 5
  • 16
Bankalar cazip tekliflerini sıraladı! 500 - TL, 1.500 - 2.500 -TL arası ödeme sağlanıyor! SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı...

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Şekerbank tarafından emeklilere 3.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sağlanıyor.

Şekerbank, emekli aylığını bankaya ilk defa taşıyan vatandaşların nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile %0 faizle masrafsız olarak karşılıyor. Promosyon maaş aralığına göre 2.750 TL'ye kadar yükseliyor. Ayrıca emekli maaş müşterileri, Şeker Bonus kredi kartından 3.500 TL harcama yaparsa 300 TL tutarında bonus da kazanabilir. Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, emekli müşterilerine öncelikli hizmet verdiklerini ifade etti.