Bankalar cazip tekliflerini sıraladı! 500 - TL, 1.500 - 2.500 -TL arası ödeme sağlanıyor! SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı...

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan gelir/aylık ödemeleri ile emekli ikramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaya başlanmıştı. Emekli aylığını bankadan almakta olan vatandaşlar 3 sene süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden yararlanabilir. 1.500.-TL'ye kadar maaşı olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL, 1.500 - 2.500.-TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

