HaberlerGaleriBankalar cazip tekliflerini sıraladı! 500 - TL, 1.500 - 2.500 -TL arası ödeme sağlanıyor! SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı...
Bankalar cazip tekliflerini sıraladı! 500 - TL, 1.500 - 2.500 -TL arası ödeme sağlanıyor! SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı...
Emekliler 2022 yılı itibariyle birçok kazanç elde etti. Bankalar yeni yıl için geçerli promosyon ödeme miktarlarını duyurdu. Emeklilerin maaşlarını kendi bankalarına belirlenen süre dahilinde taşıyanlara promosyon ödemesi yapılıyor. Birçok emekli ise, kendisine en cazip fiyatı sunan bankayı tercih ediyor. Bu süreçte bazı bankaların promosyon miktarları 3.000 TL'ye kadar çıkıyor. Bankaların güncel promosyon miktarlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, Akbank, DenizBank, Halk Bankası emekli promosyon miktarları...