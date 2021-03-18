Ev alacaklar dikkat! İşte vade ve faiz formülü: Taksit sınırı kaldırıldı

Türkiye'de birçok kişi ev sahibi olmak istiyor. Kimi vatandaş temel barınma ihtiyacı olduğu için kimisi ise yatırım yapmak için ev alıyor. Geçtiğimiz günlerde hükümet konuyla ilgili önemli bir adım atmış ve konut satışlarında taksit sınırını kaldırmıştı. İşte ev alırken mutlaka dikkat edilmesi gereken flaş vade ve faiz formülü...