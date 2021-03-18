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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ev alacaklar dikkat! İşte vade ve faiz formülü: Taksit sınırı kaldırıldı Ev alacaklar dikkat! İşte vade ve faiz formülü: Taksit sınırı kaldırıldı
Türkiye'de birçok kişi ev sahibi olmak istiyor. Kimi vatandaş temel barınma ihtiyacı olduğu için kimisi ise yatırım yapmak için ev alıyor. Geçtiğimiz günlerde hükümet konuyla ilgili önemli bir adım atmış ve konut satışlarında taksit sınırını kaldırmıştı. İşte ev alırken mutlaka dikkat edilmesi gereken flaş vade ve faiz formülü...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 12:49
'Başını sokacak bir ev' insanın temel barınma ihtiyacı ve birçoğumuz için de hayatımızdaki en büyük yatırım. Doğal olarak da ev almak hassas bir konu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ev almadan önce bu 15 maddeyi okumanızda fayda var...
Doğru şartlarda alınmış ev gibisi yoktur. Öyle bir ev alın ki, hem evdeki huzur kaçmasın, hem iyi bir yatırım olsun, hem de yaşam kaliteniz artsın. Lokasyon, fiyat, finansman koşulları (vade, faiz, ön ödeme, ara ödeme), depreme dayanıklılık... Birçok konu var. İşte formül...
ORTAK KARAR Posta gazetesinin haberine göre Evi bulma aşamasında karı koca hemfikir olun, eğer emlakçı aracılığıyla ev alacaksanız kriterlerinizi net ifade edin. Kararlı olun ki emlakçılar da sizin alıcı olduğunuzu görsün, hemen akla gelin. Evin ilanı internet sitelerine bile çıkmadan size haber versinler. Emlak sitelerinde bu kriterlere uygun favori ilan listeleri oluşturun, beğendiğiniz bölge ve evlerin fiyat değişimlerinden, satış hızından haberdar olun. AMAÇ NE ?
Bu evde yaşayacak mısınız yoksa yatırım amaçlı mı alıyorsunuz? Eviniz öncelikle kendi ihtiyaçlarınıza denk gelmeli. Her karar öncesi yapılacak araştırmalar var. Ev aradığınız bölgeyi önceden biliyor musunuz?