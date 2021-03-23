MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NEDEN YATMADI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ödemelerinin T.C. kimlik numarasının son hanesi göre yapılacağını duyurmuştu. T.C. kimlik nmarasının son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanların ödemesi 5 Mart saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacağı bildirilmişti.

Bazı illerde ödemelerin yapılmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak ödemelerin neden yapılmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.