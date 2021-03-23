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Haberler Galeri Mazot gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? T.C. numarasına göre ödeme takvimi...

Mazot gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? T.C. numarasına göre ödeme takvimi...

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik verilen mazot ve gübre desteğinin 2021 yılı ödemeleri merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile ödemelerin takvimi duyurulmuştu. Bu destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, ödemelerin henüz yatmadığını ve hangi tarihte yatacağını araştırıyor. Peki, mazot gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 15:31
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Mazot gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? T.C. numarasına göre ödeme takvimi...

Mazot gübre desteği neden yatmadı? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen mazot ve gübre desteği çiftçilere rahat nefes aldırıyor. Bu sene ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda resmi açıklama gelmişti. Ancak sosyal medyada yapılan paylaşımlarda mazot ve gübre desteğinin henüz yatmadığı dile getiriliyor. Peki, mazot gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mazot gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? T.C. numarasına göre ödeme takvimi...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NEDEN YATMADI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ödemelerinin T.C. kimlik numarasının son hanesi göre yapılacağını duyurmuştu. T.C. kimlik nmarasının son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanların ödemesi 5 Mart saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacağı bildirilmişti.

Bazı illerde ödemelerin yapılmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak ödemelerin neden yapılmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Mazot gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? T.C. numarasına göre ödeme takvimi...

Desteklerin detaylarına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları söylemişti:

"Hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 33 bin 433 üreticimize 154 milyon 658 bin 71 lira, yem bitkileri desteği kapsamında 69 bin 584 üreticimize 222 milyon 85 bin 119 lira olmak üzere toplamda 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemelerine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre bugün (5 Mart) itibarıyla başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun. Kimlik numarası son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak."

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Mazot gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? T.C. numarasına göre ödeme takvimi...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan destek ödemesi 16 liraya yükseldi. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesi, dekara 20 liraya yükseldi.

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Mazot gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? T.C. numarasına göre ödeme takvimi...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİYLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

Resmi Gazete'nin 6 Mart 2021 tarihli sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda tarımsal destek ödemelerinin detaylarına yer verildi.