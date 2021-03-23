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Mazot gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? T.C. numarasına göre ödeme takvimi...
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik verilen mazot ve gübre desteğinin 2021 yılı ödemeleri merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile ödemelerin takvimi duyurulmuştu. Bu destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, ödemelerin henüz yatmadığını ve hangi tarihte yatacağını araştırıyor. Peki, mazot gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.03.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 15:31
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