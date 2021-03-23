İşçiye 1.341 TL! Kısa çalışma ödeneği sonrası gözler oraya çevrildi! İşte yeni döneme ilişkin tüm detaylar

Pandemi döneminde milyonlarca iş veren ve çalışanlara rahat nefes aldıran Kısa Çalışma Ödeneği, son kez 31 Mart tarihine kadar uzatıldı. Bu süre içerisinde işleri tamamen duran veya kısmen üretimi azaltan iş yerlerindeki çalışanların maaşları İŞKUR tarafından karşılandı. Yasa gereği işçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ını aldılar. Burada tavan ücret de brüt asgari ücretin yüzde 150'si olarak uygulandı.