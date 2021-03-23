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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İşçiye 1.341 TL! Kısa çalışma ödeneği sonrası gözler oraya çevrildi! İşte yeni döneme ilişkin tüm detaylar İşçiye 1.341 TL! Kısa çalışma ödeneği sonrası gözler oraya çevrildi! İşte yeni döneme ilişkin tüm detaylar Kısa çalışma ödeneği son kez 31 Mart'a kadar uzatıldı. Koronavirüs salgını döneminde ön plana çıkan kısa çalışma ödeneğinden binlerce kişi faydalanıyor. Bu uygulama sayesinde iş verenler rahat nefes alırken işçiler de parasız kalmadı. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının sona ermesinin ardından gözler prim ödemelerine çevrildi. Çalışanların normal mesailerine dönmeleri ile birlikte iş verenler için önemli bir destek ön plana çıkacak. 31 Mart sonrası işe dönenlerin primlerini devlet ödeyecek. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 23.03.2021 11:45
Yeni tip koronavirüs nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi son kez 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı. Bu sürenin ardından normal mesaisine dönecek çalışanlar için önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, işe dönenlerin primlerini devlet ödeyecek. İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Pandemi döneminde milyonlarca iş veren ve çalışanlara rahat nefes aldıran Kısa Çalışma Ödeneği, son kez 31 Mart tarihine kadar uzatıldı. Bu süre içerisinde işleri tamamen duran veya kısmen üretimi azaltan iş yerlerindeki çalışanların maaşları İŞKUR tarafından karşılandı. Yasa gereği işçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ını aldılar. Burada tavan ücret de brüt asgari ücretin yüzde 150'si olarak uygulandı.
Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, söz konusu destek ile ilgili detayları açıkladı. İşte yeni döneme ilişkin tüm detaylar:
PRİMLER YATIRILACAK
Normalleşme Desteği kapsamında; korona virüs (Kovid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanıyor.
Teşvik ile, 30/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor.