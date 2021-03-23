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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu meslekleri yapanlar dikkat! Erken emeklilik hakkınız bulunuyor! İşte yasadaki o formül Bu meslekleri yapanlar dikkat! Erken emeklilik hakkınız bulunuyor! İşte yasadaki o formül Milyonlarca kişi emeklilik hayali kuruyor. SGK tarafından belirlenen prim gün sayısı ve yaş şartını tamamlayanlar emekli olabiliyor. Bunun yanı sıra kısmi yaştan emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması gibi yöntemlerle de erken emeklilik hakkı doğarken, bazı meslekler için de erken emeklilik imkanları bulunuyor. Bir grup işçinin erken emeklilik sorusunu yanıtlayan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yasadaki o formülü açıkladı. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 23.03.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 15:59
Erken emekli nasıl olunur? sorusu, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartları taşıyan kişiler emekli olabiliyor. Normal emekliliğin yanı sıra bazı meslekleri yapanlar için de erken emeklilik hakkı bulunuyor. Erken emeklilik ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, erken emeklilik şartları nelerdir? İşte yasadaki o formül...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları yanıtladı. İşte Faruk Erdem'in o yazısı:
Bizler boya fabrikasında çalışıyoruz. Yaptığımız iş gereği yıpranma hakkımız var mı? Eğer varsa yıpranma emeklilikte nasıl kullanılıyor? (bir grup işçi) Öncelikle genel kuralları hatırlayalım. Kısmi yaştan emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması gibi yöntemlerin dışında bazı meslekler için de erken emeklilik imkânları var.
'Yıpranma' dediğimiz, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkânı sağlıyor. Yani bir yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor.
Bu da normal çalışanlara göre hem daha fazla prim elde etme imkânı veriyor, hem de yaş şartını geri çektiği için erken emeklilik ortaya çıkartıyor.
AĞIR İŞLER LİSTEDE İLK SIRADA YER ALDI Bu sistemi genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama olarak görüyoruz. Mesleklerin listesi 5510 sayılı yasanın 40. maddesinde bulunuyor. Bu maddede sıralanan mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken kamu kurumları da bulunuyor.
Eğer yılın tamamını FHSZ kapsamında çalışarak geçirmişseniz o zaman mesleğinize göre hak ettiğiniz süre priminize ekleniyor.
Örnek verirsek; kurşun ve arsenik işinde FHSZ için 90 gün belirleniyor. İşçiler 360 gün bu kapsamda çalıştığında, prim gününe 90 gün daha ekleniyor.
Yılın bir bölümünü bu kapsamda çalışmış ama diğer bölümünde kapsama alınmamışsanız o zaman aşağıdaki formül devreye giriyor:
FHSZ kapsamında çalışılan gün sayısı X 90/ 360 = eklenecek gün sayısı örnekle tekrar anlatalım.