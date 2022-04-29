Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? 2022 Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne zaman ödenecek?

Bayrama sayılı günler kala gözler yaşlı aylığı ve engelli aylıklarına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen 65 yaş aylığı bir diğer adıyla yaşlı aylığı ve engelli maaşının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Bakan Derya Yanık, mayıs ayı ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? 2022 Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...