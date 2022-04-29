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Haberler Galeri Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? 2022 Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne zaman ödenecek?

Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? 2022 Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne zaman ödenecek?

Bayrama sayılı günler kala gözler yaşlı aylığı ve engelli aylıklarına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen 65 yaş aylığı bir diğer adıyla yaşlı aylığı ve engelli maaşının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Bakan Derya Yanık, mayıs ayı ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? 2022 Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2022 12:52
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Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? 2022 Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne zaman ödenecek?

Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşlı ve engelli aylığının ödeneceği tarihi açıklamıştı. Söz konusu ödemeler ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi. Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? 2022 Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

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Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? 2022 Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne zaman ödenecek?

MAYIS AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI YATTI MI?

Ramazan Bayramı nedeniyle Mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayı yaşlı ve engelli aylıklarının Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün ödeneceğini bildirdi.

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Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? 2022 Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne zaman ödenecek?

Yanık, yazılı açıklamasında, yaklaşık 833 milyon lira tutarında yaşlı, 653 milyon lira tutarında da engelli aylığının vatandaşların hesabına yatırılacağını belirtti.

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Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? 2022 Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Yanık, "Bayram nedeniyle yaşlı ve engelli aylıklarını bugün hesaplara yatırıyoruz. Toplam 1 milyar 486 milyon lira tutarında ödemeyi gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

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Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? 2022 Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne zaman ödenecek?

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını kaydetti.