KDV'de devrim gibi yeni dönem! 1 Mayıs'ta başlıyor! İşte merakla beklenen detaylar

Yaklaşık 1 milyon mükellefin yaşadığı KDV sorunları çözüme kavuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV'de basitleştirme çalışmaları çerçevede hazırlanan taslağı kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda yapılacak düzenleme ile mallarını doğrudan ihraç eden imalatçılara KDV kolaylığı 1 Mayıs'tan itibaren yaşama geçiyor.

Sabah Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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