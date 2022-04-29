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KDV'de devrim gibi yeni dönem! 1 Mayıs'ta başlıyor! İşte merakla beklenen detaylar

Yaklaşık 1 milyon mükellefin yaşadığı KDV sorunları çözüme kavuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV'de basitleştirme çalışmaları çerçevede hazırlanan taslağı kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda yapılacak düzenleme ile mallarını doğrudan ihraç eden imalatçılara KDV kolaylığı 1 Mayıs'tan itibaren yaşama geçiyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 11:52
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KDV’de devrim gibi yeni dönem! 1 Mayıs’ta başlıyor! İşte merakla beklenen detaylar
İş dünyasının KDV iadelerinde yaşadığı sorunlar kökten çözülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan düzenleme ile "yüklenilen vergi iadesi" yöntemi sona ererken, "satış bedelinin belli bir oranı" kadar KDV iadesi için ilk adım atıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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KDV’de devrim gibi yeni dönem! 1 Mayıs’ta başlıyor! İşte merakla beklenen detaylar
KDV iadesinde sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara KDV kolaylığı 1 Mayıs'tan itibaren yaşama geçiyor.
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KDV’de devrim gibi yeni dönem! 1 Mayıs’ta başlıyor! İşte merakla beklenen detaylar

FİNANSMAN YÜKÜ HAFİFLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV'de basitleştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan taslağı kamuoyu ile paylaştı. KDV iadesinde ilk yöntem değişikliği sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar için gerçekleştirildi.

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KDV’de devrim gibi yeni dönem! 1 Mayıs’ta başlıyor! İşte merakla beklenen detaylar
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yapılan düzenlemeyle daha önce ödediği KDV'nin iade edilmesinde sıkıntı yaşayan 1 milyona yakın mükellefin sorunu çözülmüş olacak.
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KDV’de devrim gibi yeni dönem! 1 Mayıs’ta başlıyor! İşte merakla beklenen detaylar
İadelerde gecikmelerin sona ermesiyle sektörler ve mükellefler üzerinde finansman yükü de hafiflemiş olacak. Bakanlık daha önce de yeminli mali müşavir raporları ile iade, yüzde 100 teminat, indirimli teminat uygulamaları ile uygulamalarda kolaylık sağladı.